Россия готовится к ядерным испытаниям новой ракеты - в ГУР оценили угрозу

Россия готовится к проведению ядерных испытаний новой ракеты. Заявленная дальность полета может быть более 3000 км.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovitsya-k-yadernym-ispytaniyam-novoy-rakety-v-gur-ocenili-ugrozu-10505395.html Ссылка скопирована

Юсов рассказал об новой российской ракете "Буревестник" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России, соцсети

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, россияне, вероятно, готовятся к испытаниям ракеты с ядерным двигателем под названием "Буревестник".

Об этом в интервью New Voice заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Представитель разведки сообщил, что Украина следит за возможными испытаниями данной ракеты. Также в разведке указали на то, что формулировка "готовится к испытаниям" – очень вместительная, ведь в стране-агрессорке регулярно к ним готовятся.

"Большая часть российских испытаний является подготовкой к следующим. Впрочем, очень часто они либо не происходят, либо проходят с нарушениями", - отметил Юсов.

видео дня

По его словам, именно по этим причинам россияне не могут ввести в эксплуатацию новые виды вооружения. Однако Украина и союзники вынуждены отслеживать подобные действия России.

"Сами собой испытания, конечно, имеют демонстрационный характер, ориентированы как на внутреннюю аудиторию (для того, чтобы поддержать градус ненависти, зомбирование среди собственного населения), так и на внешнюю аудиторию – тех, кто до сих пор может реагировать на какой–то российский шантаж и российские угрозы в мире", - заявил Юсов в интервью.

Что известно о ракете "Буревестник"

Ракета "Буревестник" - межконтинентальная крылатая ракета с ядерной установкой, дальность полета которой может быть более 3000 км. Кодовое обозначение ракеты НАТО-SSC-X-9 Skyfall.

Впервые о ее существовании сообщил Владимир Путин 1 марта 2018 года. Российский диктатор тогда объявил, что эта ракета будто бы "будет иметь практически неограниченный радиус действия", ведь за счет ядерного двигателя способна двигаться со сверхзвуковой скоростью и якобы обходит все системы ПВО.

Известно, что Россия провела по меньшей мере 13 испытаний ракеты "Буревестник" в период с 2017 по 2019 год и все они были неудачными.

В предыдущих испытаниях ракета не смогла пролететь на расстояние, близкое к проектному, примерно в 22 тысячи километров. Официальные лица США оценили, что во время самого успешного испытательного полета, который длился чуть более двух минут, ракета пролетела 35 километров, прежде чем упала в море.

Во время другого испытания ядерный реактор ракеты не удалось активировать, в результате чего она упала всего в нескольких километрах от места запуска.

Вас также могут заинтересовать новости:

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что Россия может готовиться к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем. Эти испытания РФ может осуществить в Антарктиде.

Также, представитель разведки Андрей Юсов сообщал, что Украина совместно с международными партнерами принимает меры для предотвращения заключения соглашения между страной-агрессором Россией и Ираном о передаче Москве баллистических ракет.

В свою очередь, если Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus, то ВСУ могут атаковать ими цели на территории РФ, заявила председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.