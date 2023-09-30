Киев имеет право бить ракетами по территории РФ: в ФРГ сделали громкое заявление

Если Германия предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus, то ВСУ могут атаковать ими цели на территории РФ, заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
С помощью целенаправленного использования этих ракет украинская армия может серьезно нарушить российскую логистику, подчеркнула она в интервью медиагруппе Funke-Mediengruppe.
Немецкий политик уверена, что Германии нужно дать Киеву согласие на атаки с помощью Taurus целей в самой РФ.
"Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставлял", - говорит она.
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны при этом предостерегла канцлера Германии Олафа Шольца от дальнейшего промедления с поставками ракет, которые обсуждается уже полгода.
"Каждый из нас все взвешивает (относительно того, поставлять ракеты или нет). Но если медлить, можно лишь продлить страдания", – пояснила Штрак-Циммерман.
Ранее сообщалось, что ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus. С того момента, когда Украина впервые запросила Taurus, можно было начать и закончить все необходимое обучение.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Олаф Шольц заморозил передачу Украине Taurus. Если Германия таки передаст Украине ракеты Taurus, их дальность сократят из-за опасений ударов ВСУ по территории агрессора России, пишут журналисты.
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