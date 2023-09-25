ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus – Bild

С того момента, когда Украина впервые запросила Taurus, можно было начать и закончить все необходимое обучение.

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ВСУ смогут освоить Taurus за три месяца / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Решение президента США Джо Байдена передать Киеву ограниченное количество ракет ATACMS может повлиять на позицию Берлина относительно передачи ракет Taurus. На их освоение у ВСУ уйдет примерно три месяца, пишет Bild.

Издание цитирует эксперта по оборонным вопросам партии СвДП Маркуса Фабера. Он считает, что после решения США передать Украине ATACMS "все аргументы ведомства канцлера в пользу задержки поставок Taurus теперь недействительны".

"Разум подсказывает, что Taurus должны быть переданы немедленно. То, насколько крылатые ракеты важны для Украины, показала атака на штаб российского Черноморского флота", – сказал он.

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Bild отмечает, что в случае передачи ВСУ Taurus проблемой может стать длительный срок их освоения украинскими военными. Производитель ракет компания MBDA считает, что на подготовку специалистов для запуска Taurus потребуется около трех месяцев.

Фабер добавил, что с того момента, когда Украина впервые запросила Taurus, можно было начать и закончить все необходимое обучение.

Ракеты Taurus для Украины

21 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Однако для одобрения окончательного решения нужно пройти некоторые процедуры.

15 сентября министр обороны Борис Писториус говорил, что правительство Германии примет решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus в течение 1-2 недель. Немецкие власти не испытывают никаких сомнений, однако поставки подобных вооружений, дальность которых больше какого-либо другого оружия, ранее предоставлявшегося Киеву, предусматривает соблюдение определенных процедур.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в переговорах с США и Германией по ATACMS и Taurus. Дипломат уточнил, что идут переговоры, есть продвижение вперед, но решений пока нет.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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