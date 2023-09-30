"Угроза существует": в ГУР рассказали о передаче иранских ракет России

Украина совместно с международными партнерами принимает меры для предотвращения заключения соглашения между страной-агрессором Россией и Ираном по передаче Москве баллистических ракет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Укринформу.
Как отметил Юсов, после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН по Ирану, которая запрещает подобные соглашения, это действительно может произойти.
"Такая угроза существует. Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся", - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.видео дня
Передача Ираном ракет России
Ранее сообщалось, что Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности. В Моссаде не исключают, что РФ в ответ может также передать Ирану передовое оружие.
Иран может договориться с РФ о передаче ракет уже в октябре. Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе ракеты имеют радиус действия 300 километров и более.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал вероятность передачи России иранских гиперзвуковых ракет. Как подчеркнул Данилов, в связи с этим угрозы для Украины не изменятся. По его словам, соответствующие спецслужбы Украины отслеживают ситуацию совместно с партнерами.
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