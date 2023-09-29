В РФ испугались взрывов на Брянщине и заявили об "украинской ДРГ"

Информация о количестве так называемых "диверсантов", которые якобы приняли участие в событиях вблизи поселка Лугового, остается противоречивой.

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В РФ испугались взрывов на Брянщине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

В пятницу, 29 сентября, в районе российского поселка Луговое, что в Брянской области, были зафиксированы взрывы и огневые перестрелки. Российские пропагандисты заявили, что якобы украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась зайти на территорию страны-агрессора. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Информация о количестве так называемых "диверсантов", которые якобы приняли участие в событиях вблизи поселка Лугового, остается противоречивой. Некоторые источники сообщают о десяти людях, которые были вооружены автоматами Калашникова. Однако существуют также отчеты о 30 или даже 50 человек, которые появились на территории государства-агрессора.

По сообщениям пропагандистов, группа, которую они называют "диверсантами", пересекла реку Снов вблизи поселка Луговое и пыталась прорваться к следующему населенному пункту – Каменскому Хутору. Вследствие этого некоторые дороги в двух районах Брянской области были временно перекрыты.

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Позже пропагандистские медиа сообщили, что по их данным, "российские войска помешали прорыву границы", а "украинские диверсанты", мол, отступили с территории РФ.

Напомним, 24 сентября украинский беспилотник попал в здание ФСБ в центре российского Курска. Позже сообщили о еще одном прилете. Собеседник УП в ГУР рассказал, что специальную операцию провела украинская военная разведка. Четкой информации о масштабах разрушения или пострадавших пока нет.

Кроме того, 25 сентября дрон-обманка в Курске обезглавил вражеский авиаполк. Беспилотниками была атакована база 14-го гвардейского истребительного авиационного полка им. Жданова.

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