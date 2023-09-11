Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

В Моссаде не исключают, что РФ в ответ может также передать Ирану передовое оружие.

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Иран и Россия могут обменяться вооружениями / Коллаж pixabay, УНИАН

Страна-агрессор РФ может получить от Ирана ракеты малой и большой дальности в дополнение к дронам-камикадзе Shahed.

Такими данными располагает директор израильской разведки Моссад Давид Барнеа, говорится в сообщении издания Times of Israel.

В этой связи Израиль выражает обеспокоенность тем, что Иран продает России передовое оружие. По его словам, предыдущие попытки Ирана передать России ракеты на фоне войны были сорваны.

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В то же время глава Моссада предполагает, что РФ в ответ может также передать Ирану передовое оружие.

"У меня есть ощущение, что в ближайшее время будут сорваны другие соглашения. Мы боимся, что россияне передадут иранцам то, чего им не хватает, передовое оружие, которое, безусловно, поставит под угрозу наш мир и, возможно, даже наше существование здесь", - добавил Барнеа.

Ранее сообщалось, что РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске. Министерство иностранных дел Ирана уже вызвало "на ковер" посла России.

Напомним, ранее мы писали о том, что США тайно ослабили санкции против Ирана. Иран увеличил объем производства нефти и продает ее Китаю.

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