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РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

Алина Дембицкая
15 июля 2023, 19:06 обновлено 15 июля, 19:06
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Министерство иностранных дел Ирана уже вызвало "на ковер" посла России.
Путин, Иран
Между Россией и Ираном разгорелся дипломатический скандал / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, скриншот из видео

Меж страной-агрессором Россией но Ираном разгорелся дипломатический скандал. В Тегеране критикуют Кремль за то, что он поставил под сомнение право собственности Ирана на три небольших острова в Персидском заливе, которые оспаривают Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет Iran International, в начале этой недели Россия присоединилась к арабским государствам Персидского залива с требованием урегулировать спор о принадлежности островов дипломатическим путем. В Иране на такое обиделись. Предположительно, Тегеран надеялся, что Москва их поддержит.

Отмечается, что многие иранские политические деятели, аналитики и СМИ крайне недовольны такими действиями России и открыто высказывают свои претензии на счет страны-агрессора.

видео дня

Министерство иностранных дел Ирана уже вызвало "на ковер" посла России. А министр иностранных дел Хосейн Амир Абдолахян и представитель правительства Али Бахадори написали в отдельных сообщениях, что "Иран не пойдет на компромисс в отношении своих национальных интересов и территориальной целостности".

Как отметил политик-реформист Элахе Кулаи, предположение, что Россия заботится об интересах Ирана, полностью противоречит реалиям международных отношений.

"Россияне никогда не будут учитывать интересы Ирана в своих отношениях с Ираном или любой другой страной", - подчеркнул Кулаи.

Тем временем бывший законодатель Али Мотахари написал в Твиттере: "Россия понимает, что Иран был изолирован из-за его радикальной антизападной политики, и ему нужна поддержка России. Поведение РФ было фактически еще одним предупреждением Ирану и его пророссийским политикам прекратить свою провосточную политику и вернуться к идее "ни Востоку, ни Западу", что было ее внешнеполитическим лозунгом после революции 1979 года".

Соучастие Ирана в войне против Украины

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на вероятный контракт между Ираном и Россией сообщил, что Иран продал стране-агрессору РФ различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем миллион долларов США.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Иран должен получить наказание за поставки РФ боеприпасов для убийства мирных украинцев. Представитель ОП предложил ударить по заводам дронов в Иране.

Президент Владимир Зеленский призвал иранцев остановить сползание на "темную сторону истории", обеспечивая Москву беспилотниками. В ответ в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского. Заявления украинского гаранта там назвали "лживыми".

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