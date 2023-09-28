Дальность больше 300 км: в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет – ISW

Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе ракеты имеют радиус действия 300 километров или более.

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В сентябре Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном / Коллаж: Главред, фото: минобороны рф

В октябре Иран может договориться с Россией о передаче ракет. Это может произойти 18 октября после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей стране такие соглашения.

Как говорится в анализе Института изучения войны, отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе ракеты имеют радиус действия 300 километров или более.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил иранский стенд на российской военной выставке в Москве в августе, во время которого иранские официальные лица продемонстрировали ему различные иранские ракетные системы, включая Zolfaghar.

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19 сентября Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране.

20 сентября Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

Военная помощь Украине

Болгария хочет передать украинской армии неисправные ракеты. На внеочередном заседании Комитета по обороне болгарского Народного собрания было принято решение об отправке в Украину зенитных управляемых ракет типа 5В55Р (К) и боеприпасов для автоматического стрелкового оружия калибра 5,56х45 мм, которые больше не нужны министерству внутренних дел.

Министр обороны Тодор Тагарев объяснил ситуацию, отметив: "В Болгарии нет возможности ремонтировать ракеты такого типа, а в Украине это возможно. Они проводят ремонты в условиях, которые у нас отсутствуют".

Решение о предоставлении Украине кассетных ракет большой дальности ATACMS для систем HIMARS будет принято американскими властями в ближайшее время. Об этом со ссылкой на свои источники в Вашингтоне заявил президент Американского университета в Киеве и бывший специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс.

21 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Однако для одобрения окончательного решения нужно пройти некоторые процедуры.

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