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Иран может вооружить РФ гиперзвуковыми ракетами: Данилов предупредил об угрозе

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 22:42 обновлено 29 сентября, 22:42
РФ не может победить Украину на поле боя и использует все возможности для усиления позиций.
Данилов
Алексей Данилов рассказал об угрозе применения РФ иранских ракет / Коллаж: Главред, Фото: Аппарат СНБО Украины, Morteza Salehi

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал вероятность передачи России иранских гиперзвуковых ракет.

Как подчеркнул он в эфире Украинского радио, в этой связи угрозы для Украины не изменяться.

"Это не повысит уровень угроз нашей стране, ведь этот уровень никогда не уменьшался, начиная с февраля 2014 года", — сказал секретарь СНБО.

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По его словам, соответствующие спецслужбы Украины отслеживают ситуацию совместно с партнерами.

"То, что Иран планирует передать свои ракеты на территорию России, говорит о том, что у России нет возможности самостоятельно решить вопрос с Украиной. РФ обращается в страну, которая с 1979 года находится под санкциями", — уверен собеседник.

Данилов также добавил, что Россия не может победить Украину на поле боя и использует все доступные возможности для усиления своей позиции.

Ранее сообщалось, что Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности. В Моссаде не исключают, что РФ в ответ может также передать Ирану передовое оружие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре Иран может договориться с РФ о передаче ракет. Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе ракеты имеют радиус действия 300 километров или более.

Напомним, ранее мы писали о том, что США тайно ослабили санкции против Ирана. Иран увеличил объем производства нефти и продает ее Китаю.

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ракета Алексей Данилов новости Ирана война России и Украины
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