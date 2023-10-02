Путину стоит задуматься: в ГУР рассказали о проблеме российских оккупантов с ПВО

У России не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому оккупанты перебрасывают технику из других регионов, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
О нехватке средств ПВО в РФ свидетельствуют удары по военным предприятиям на территории России, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
По его словам, россияне могут перебрасывать ПВО из других регионов. Для защиты своей территории Москва вынуждена перебрасывать системы с других направлений, в частности, с Дальнего Востока, пояснил представитель ГУР.
Вместе с тем Юсов также добавил, что военно-политическому руководству России "стоит задуматься", что им важнее — распределять ПВО на временно оккупированных территориях или прикрывать свою.
Ранее сообщалось, что ГУР устроило атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи. Украинские беспилотники атаковали Сочи 1 октября, попали по стоянке российских вертолетов. Как пишут украинские СМИ, атаку организовало ГУР.
Напомним, ранее сообщалось, что дроны атаковали российские города. Известно, что 1 октября несколько взрывов прогремело в районе авиационного завода в Смоленске.
Напомним, ранее стало известно, что дрон Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области РФ. Этот инцидент привел к отключению электроснабжения в семи населенных пунктах. В украинской спецслужбе подчеркнули, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
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