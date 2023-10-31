"Будет жесткий ответ": Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией

По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кто бы ни использовал ядерное оружие, на это будет жесткий ответ.

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Фесенко оценил риск применения ядерного оружия Россией / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

В прошлом году был гораздо более высокий риск использования тактического ядерного оружия со стороны страны-агрессора России. Сейчас вероятность такого сценария меньше. Такое мнение в интервью Главреду высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Он напомнил, что в прошлом году происходили военные поражения РФ, и тогда была мотивация сделать какой-то символический шаг, чтобы продемонстрировать свое величие и всех напугать.

"Тогда сценарий стратегического ядерного оружия, судя по всему, рассматривался. Поэтому были и переговоры американцев, и китайцев, которые предупредили Путина, что этого не надо делать. А делать это сейчас, я не вижу нужды. Россияне пытаются наступать, думают, что с Авдеевкой будет то же, что и с Бахмутом в свое время. Риск ядерного оружия может быть теоретически связан либо с вариантом определенной "грязной бомбы" против Израиля со стороны арабских террористов. Также такой риск возникает в случае военного столкновения США и Китая с использованием ядерного оружия. А учитывая оживление контактов между Россией и Северной Кореей, есть риск применения ядерного оружия и со стороны Ким Чен Ына. Пока такие риски потенциальные, потому что использование ядерного оружия слишком рискованно", - отметил Фесенко. видео дня

По словам главы правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кто бы ни использовал ядерное оружие, на это будет жесткий ответ.

"Американцы давно предупредили Северную Корею: если она использует ядерное оружие, например, против Южной Кореи или Японии, будет ответный удар. Для Китая сдерживающим фактором является то, что его ядерный потенциал примерно в 10 раз меньше, чем у США. При этом сценарий "грязной" ядерной бомбы рассматривается уже давно. Ближний Восток – густонаселенный регион. Если будет удар по Израилю, последствия будут для арабов или для палестинцев в Секторе Газа, Иордании или Ливане. И рисков гораздо больше, чем выгод", - подчеркнул он.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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