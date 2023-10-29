'Ситуация очень плачевная': эксперт сообщил о целях нового наступления России

Россияне начинают понимать свою проигрышную позицию на юге. Главная цель наступления на Авдеевку и Купянск в том, чтобы ВСУ перебросили туда резервы с юга.

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Эксперт сообщил о целях нового наступления России / Коллаж Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, 31 отдельная механизированная бригада ВСУ

Российские оккупационные силы продолжат атаку на Купянско-Лиманском направлении с целью отвести резервы ВСУ с южного фронта. Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, отсутствие на данный момент боевых действий под Купянском не свидетельствует о том, что российские войска отказались от своих намерений атаковать на этом направлении.

"Это затишье произошло не из-за того, что они сдались или мы условно там всех уничтожили, а только потому, что там сейчас плохие погодные условия... Поэтому они не могут активно атаковать. Но я более чем уверен, что они продолжат свои атаки на Купянско-Лиманском направлении", - прогнозирует эксперт.

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Эксперт делает вывод, что российские оккупанты, проводя атаки на этом фронте, стремятся отвлечь резервы Сил обороны Украины с южного направления.

"Они понимают свою очень проигрышную позицию на юге, потому что там украинская армия смогла уничтожить логистику врага... Партизаны взрывают железные дороги, HIMARS уничтожают артиллерию и логистику, был нанесен удар ATACMS по Бердянскому аэропорту, там находились вертолеты. То есть там на юге у них ситуация очень плачевная", - отметил он.

Главная цель "мясных штурмов" Авдеевки, по словам Нарожного, заключается в том, чтобы Силы обороны Украины перебросили резервы с юга в район Авдеевки.

"Они выбрасывают в трубу огромное количество живых людей для того, чтобы мы на направление Авдеевки перебросили резервы", - подчеркнул Нарожный.

Наступление России на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине воюет более 400 тысяч российских оккупантов, но Россия продолжает мобилизационные мероприятия. Такие цифры озвучил представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, врагу достаточно сил для проведения операций на отдельных участках фронта.

В то же время, захват большого Авдеевского террикона опроверг начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, это серая зона, в которую заходят как украинские, так и вражеские ДРГ. Сейчас там невозможно закрепиться.

Ранее мы сообщали о том, что на Лиманском направлении украинские военные выбили российских оккупантов из западных окраин Сергеевки. Удачными действиями отметились бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения.

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