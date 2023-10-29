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Правильный сигнал: Зеленский сообщил хорошие новости с мирного саммита на Мальте

Юрий Берендий
29 октября 2023, 21:02
Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров по украинской формуле мира в Мальте. По его словам, Украина получила правильный сигнал.
Зеленский
Зеленский сообщил хорошие новости с мирного саммита на Мальте / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поделился положительной информацией после встречи советников, которая состоялась на Мальте и касалась формулы мира. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в конце 613-го дня войны.

"Есть хорошая новость в резюме встречи на Мальте - встречи советников по формуле мира. Согласовано заявление сопредседателей саммита – базовое и объединяющее. Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии", - отметил президент Зеленский.

Также по его словам продолжается подготовка к новым важным шагам, которые запланированы на первую неделю ноября.

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"Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом, кстати. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", - резюмировал Зеленский.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, что за эти же полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи. Об этом он написал в своем Instagram, комментируя итоги переговоров в Мальте.

"Сейчас в центре всех дискуссий — справедливая и честная украинская Формула, которые полностью соответствует принципам Устава ООН и ключевых резолюций Генассамблеи. И это первый, очень конкретный результат формулы. Второй: встреча на Мальте очень вовремя разрушает два мифа: 1) миф о падении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке и 2) миф о потере Украиной поддержки т. н. "Глобального Юга". Количество участников выросло, как и количество стран из-за пределов Европы и Северной Америки", - пишет Кулеба.

Глава МИД ткож указывает на то, что в Формуле мира президента Зеленского есть место для всех, но нет места для псевдопацифизма.

"Это прагматичный документ, который воплощает принципы Устава ООН в жизнь. Украина продолжает активно работать над его воплощением и подготовкой к глобальному саммиту мира, на котором лидеры зафиксируют договоренности и перейдут к их реализации", - резюмирует Кулеба.

Мирный саммит в Мальте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на Мальте стартовала третья встреча по завершению развязанной агрессором Россией войны против Украины. На ней присутствуют представители стран Запада и Глобального Юга. Планируется обсудить реализацию пунктов формулы мира Владимира Зеленского.

Также мы сообщали о том, что Армения участвует в консультациях в Мальте, где Украина, страны Запада и Глобального Юга обсуждают перспективы реализации формулы мира президента Владимира Зеленского. Ереван представил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложенная им Формула мира является важной платформой не только для справедливого окончания войны, которую развязала Россия против Украины.

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Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба мирные переговоры с Россией
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