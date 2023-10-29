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Мирные переговоры с Путиным: Подоляк объяснил слова премьера Словакии Фицо

Юрий Берендий
29 октября 2023, 19:39
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова нового премьера Словакии, Роберта Фицо, о возможности мирных переговоров с РФ.
Подоляк
Подоляк объяснил слова премьера Словакии Фицо о мирных переговорах с РФ / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В Европе поняли, что Украина не позволит РФ продолжать свое наступление, и теперь можно рассматривать вопросы о более конкретных вопросах или возможностях для переговоров. Такую точку зрения высказал советник главы Офиса президента, Михаил Подоляк комментируя заявление нового премьера Словакии, Роберта Фицо, о возможности мирных переговоров с РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала "FREEDOM".

"Здесь два подвывода таких - первое, спокойно относимся к любым публичным дискуссионным заявлениям тех или иных представителей разных политических элит разных, разных национальных политических элит - они ориентируются на свой электорат, они ориентируются на свою внутреннюю политическую повестку дня", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что после 600 дней войны в Европе абсолютно точно понимают - "Украина не позволит России куда-то идти".

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"...мы с вами прекрасно понимаем, что если в начале войны все думали, что Россия быстро захватит Украину и потом будет угрожать... европейским странам..., то сейчас они четко понимают, что Украина никуда Россию уже не пропустит,... и дальше можно спокойно рассуждать о каких-то там эфемерных материях, ну и соответственно вести дискуссии, что важнее - кусок колбасы на столе сегодня с большей жирностью или сметаны с более высокой жирностью, ну, или гарантии того, что все-таки есть определенные глобальные правила, по которым все должны жить и строго их придерживаться", - поделился советник.

По его мнению, на это стоит реагировать спокойно. Подоляк подчеркивает, что нужно и дальше вести переговоры с нашими союзниками и партнерами.

"У нас есть хорошая, выраженная проукраинская коалиция, куда входят многие европейские страны, в том числе они точно понимают, что нужно делать с точки зрения дальнейших событий и по линии фронта и в целом поддержки Украины, и соответственно они это будут продолжать делать...",- добавил Подоляк.

Переговоры с Россией

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба, отметил, что Украина будет готова рассматривать возможность переговоров с Россией лишь после полного вывода российских войск с нашей территории.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, инициативы, которые выдвигает глава Кремля Владимир Путин, по "переговорам", имеют скрытую цель. Россия не намерена проводить честный диалог, а пытается достичь "капитуляции" Украины. Для достижения мира Москва должна потерпеть поражение в этом конфликте.

Также, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов отметил, что предложения по прекращению огня в Украине при посредничестве Китая не найдут поддержки в Украине. Киев не готов к переговорам, пока российские войска не выведут с оккупированных территорий.

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Михаил Подоляк Офис президента мирные переговоры с Россией
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