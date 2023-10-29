Украине не хватает ракет к советским ЗРК, но Запад нашел решение - NYT

США работают над интеграцией натовских ракет к уже имеющимся у ВСУ советским ЗРК. Как пишет The New York Times, такую процедуру прошли и ракеты Patriot.
Речь идет о программе военных Соединенных Штатов FrankenSAM, призванной интегрировать ракеты класса "земля-воздух" к украинским зенитно-ракетным комплексам ПВО.
Вашингтон и Киев прибегли к такому шагу, поскольку у Украины заканчиваются ракеты к имеющимся советским ЗРК, отмечает издание.
Такие "гибриды" прошли первые испытания на военных базах США. Поставки переделанных средств ожидаются уже этой осенью.
В материале указывается, что ранее американцы были приятно удивлены, как украинские военные сумели интегрировать предоставленные западные системы противовоздушной обороны с советскими образцами.
Саму программу запустили после обращения Киева к союзникам в конце 2022 года, когда Украина попросила помочь найти ей ракеты к примерно 60 установкам "Бук". Поняв сложившуйся ситуацию с дефицитом ракет, именно Киев предложил переоборудовать натовские ракеты к старым ЗРК.
Американским инженерам для реализации этой идеи понадобилось 7 месяцев.
ПВО Украины
Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.
Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.
Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".
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