Украине не хватает ракет к советским ЗРК, но Запад нашел решение - NYT

Такие "гибриды" уже прошли первые испытания на военных базах в США.

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Patriot уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

США работают над интеграцией натовских ракет к уже имеющимся у ВСУ советским ЗРК. Как пишет The New York Times, такую процедуру прошли и ракеты Patriot.

Речь идет о программе военных Соединенных Штатов FrankenSAM, призванной интегрировать ракеты класса "земля-воздух" к украинским зенитно-ракетным комплексам ПВО.

Вашингтон и Киев прибегли к такому шагу, поскольку у Украины заканчиваются ракеты к имеющимся советским ЗРК, отмечает издание.

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Такие "гибриды" прошли первые испытания на военных базах США. Поставки переделанных средств ожидаются уже этой осенью.

В материале указывается, что ранее американцы были приятно удивлены, как украинские военные сумели интегрировать предоставленные западные системы противовоздушной обороны с советскими образцами.

Саму программу запустили после обращения Киева к союзникам в конце 2022 года, когда Украина попросила помочь найти ей ракеты к примерно 60 установкам "Бук". Поняв сложившуйся ситуацию с дефицитом ракет, именно Киев предложил переоборудовать натовские ракеты к старым ЗРК.

Американским инженерам для реализации этой идеи понадобилось 7 месяцев.

ПВО Украины

Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.

Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.

Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".

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