"Союзник" России и страна ОДКБ участвует в переговорах по Формуле мира Зеленского

Армения впервые приняла участие во встрече в рамках подготовки к саммиту мира – там обсуждается реализация формулы мира президента Владимира Зеленского.

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Секретарь Совбеза Армении Григорян приехал на переговоры без России по миру в Украине / Коллаж: Главред, фото: Совбез Армении, ua.depositphotos.com

Армения принимает участие в консультациях в Мальте, где Украины, страны Запада и Глобального Юга обсуждают перспективы реализации формулы мира президента Владимира Зеленского. Ереван представил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Как сообщает армянская служба Радио Свобода, во встрече в Мальте принимает участие Армения, которую представил секретарь Совбеза Армен Григорян.

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Примечательно, что Армения, которая входит в пророссийский блок ОДКБ и формально считается "союзником" агрессора России, впервые принимает участие в переговорах, направленных на реализацию мира политическим путем на условиях Украины.

Напомним, в субботу, 28 октября, в Мальте проходит встреча представителей Украины, стран Запада и Глобального Юга, на которой обсуждается формула Зеленского как базовый механизм завершения войны в Украине. Россию к таким переговорам не подключали.

"В войне с Украиной мы не союзник России"

Весной в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения – не союзник России в войне с Украиной. По его словам, Ереван в этой войне "никому не союзник".

"Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это непосредственно влияет на все наши отношения", - сказал Пашинян.

Отношения Армении и России

Армения – союзник России и состоит в блоке безопасности ОДКБ, лидером которого является Москва. На территории армянского государства в Гюмри находится 102-я российская военная базы Южного военного округа.

Отношения двух стран существенно ухудшились после окончательного поражения Армении в войне с Азербайджаном за Карабах. Россия, как союзник Армении, и в 2020, и в 2022 году, не оказала Еревану никакой военной помощи для удержания контроля над оккупированным Карабахом.

Более того, Путин поприветствовал капитуляцию Армении в Карабахе. В телефонном разговоре с армянским премьером Пашиняном он, как сказали в Кремле, "с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта". Карабах у Путина назвали территорией Азербайджана.

В Армении теперь сомневаются в перспективах сотрудничества с Россией и ищут возможностей усиления своей безопасности в рамках диалога с Западом. В Ереване рассматривают возможность отключить на территории Армении пропаганду РФ.

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