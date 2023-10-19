У Пашиняна готовят "пощечину" Путину и поставили ультиматум пропаганде России

Официальный Ереван рассматривает возможность закрытия российских пропагандистских телеканалов из-за нарушений. В правительстве уже предупредили, что в случае повторных инцидентов в отношении телевидения Москвы будут приняты меры. Ранее в армянском парламенте уже призывали отключить РосТВ из-за угрозы национальной безопасности Армении.
Как сообщает News.am, министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что Ереван изучает возможность прекращения вещания российского телевидения на территории Армении из-за нарушений, которые допустили пропагандисты Кремля.
По его словам, в случае повторных нарушений армянские власти предпримут "соответствующие шаги". Деталей министр не раскрывал.
"Все темы обсуждаются, есть соглашение, которое предусматривает соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами", - подчеркнул Хачатрян.
Ранее армянский депутат от правящей фракции Лусине Бадалян заявляла о том, что российское телевидение в Армении следует отключить, поскольку контент пропагандистов начинает угрожать национальной безопасности армянского государства.
Поражение Армении в Карабахе и отношения с Россией
Отношения Армении и России значительно ухудшились после того, как Ереван окончательно проиграл войну за Карабах. Россия – ближайший союзник Армении, однако как в 2020, так и в 2022 году, она не оказала Еревану никакой военной помощи по захваченному Карабаху.
Азербайджан 19 октября объявил об "антитеррористических мероприятиях локального характера" в Карабахе, а уже 20 октября подконтрольная Армении самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика" объявила о капитуляции.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление о капитуляции Армении и "НКР". Согласно договоренностям, армяне должны вывести все свои войска из Карабаха.
В Армении начались протесты – армяне обвинили Россию в предательстве. Азербайджан вернул Карабах и восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.
Глава Кремля Владимир Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе. В ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном он "с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта". В Кремле назвали Карабах территорией Азербайджана.
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