У Пашиняна готовят "пощечину" Путину и поставили ультиматум пропаганде России

В Армении обсуждают опцию прекращения вещания телеканалов страны-агрессора России, сказал министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

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В Армении собираются отключить пропаганду России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Официальный Ереван рассматривает возможность закрытия российских пропагандистских телеканалов из-за нарушений. В правительстве уже предупредили, что в случае повторных инцидентов в отношении телевидения Москвы будут приняты меры. Ранее в армянском парламенте уже призывали отключить РосТВ из-за угрозы национальной безопасности Армении.

Как сообщает News.am, министр высокотехнологической промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что Ереван изучает возможность прекращения вещания российского телевидения на территории Армении из-за нарушений, которые допустили пропагандисты Кремля.

По его словам, в случае повторных нарушений армянские власти предпримут "соответствующие шаги". Деталей министр не раскрывал.

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"Все темы обсуждаются, есть соглашение, которое предусматривает соответствующие шаги. Если будут нарушения, мы воспользуемся этими шагами", - подчеркнул Хачатрян.

Ранее армянский депутат от правящей фракции Лусине Бадалян заявляла о том, что российское телевидение в Армении следует отключить, поскольку контент пропагандистов начинает угрожать национальной безопасности армянского государства.

Поражение Армении в Карабахе и отношения с Россией

Отношения Армении и России значительно ухудшились после того, как Ереван окончательно проиграл войну за Карабах. Россия – ближайший союзник Армении, однако как в 2020, так и в 2022 году, она не оказала Еревану никакой военной помощи по захваченному Карабаху.

Азербайджан 19 октября объявил об "антитеррористических мероприятиях локального характера" в Карабахе, а уже 20 октября подконтрольная Армении самопровозглашенная "Нагорно-Карабахская республика" объявила о капитуляции.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление о капитуляции Армении и "НКР". Согласно договоренностям, армяне должны вывести все свои войска из Карабаха.

В Армении начались протесты – армяне обвинили Россию в предательстве. Азербайджан вернул Карабах и восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Глава Кремля Владимир Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе. В ходе телефонного разговора с премьером Армении Николом Пашиняном он "с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта". В Кремле назвали Карабах территорией Азербайджана.

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