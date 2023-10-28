5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

На встрече присутствуют представители более 65 стран, которые представляют Запад и Глобальный Юг, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

https://glavred.info/world/5-punktov-formuly-mira-zelenskogo-na-malte-startovali-novye-peregovory-bez-rf-10511989.html Ссылка скопирована

В Мальте обсуждают завершение войны в Украине по формуле Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

На Мальте стартовала третья встреча по завершению развязанной агрессором Россией войны против Украины. На ней присутствуют представители стран Запада и Глобального Юга. Планируется обсудить реализацию пунктов формулы мира Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что консультации в Мальте начались в субботу, 28 октября. В мероприятии принимают участие внешнеполитические советники и советники по национальной безопасности. Речь идет о представителях стран Запада и Глобального Юга.

По его словам, страны обсудят реализацию 5 пунктов формулы мира Владимира Зеленского.

видео дня

"Будут представляться и обсуждаться конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - добавил Андрей Ермак и подчеркнул, что задачи были наработаны посольствами разных стран и экспертами.

Переговоры о завершении войны России против Украины

Переговоры без России по формуле Зеленского состоялись в Саудовской Аравии 5-6 августа. Страны Западного мира и Глобального Юга поддержали ряд пунктов мирного плана Украины, который предусматривает завершение военных действий политическим путем на условиях Киева.

Журналисты Wall Street Journal отмечали, что Украина и Запад ведут работу над подготовкой итогового саммита, который планируют провести до конца 2023 года. Предполагается встреча мировых лидеров с последующим подписанием принципов, устанавливающих механизмы завершения войны и усиление Киева на грядущих переговорах с Москвой.

В Bloobmerg опубликовали материал, в котором заявили, что в Мальте 28 октября пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского". Журналисты акцентировали внимание на намерениях Украины заручиться максимально широкой поддержкой мировых государств мирных инициатив Киева.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.