5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

На Мальте стартовала третья встреча по завершению развязанной агрессором Россией войны против Украины. На ней присутствуют представители стран Запада и Глобального Юга. Планируется обсудить реализацию пунктов формулы мира Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что консультации в Мальте начались в субботу, 28 октября. В мероприятии принимают участие внешнеполитические советники и советники по национальной безопасности. Речь идет о представителях стран Запада и Глобального Юга.
По его словам, страны обсудят реализацию 5 пунктов формулы мира Владимира Зеленского.
"Будут представляться и обсуждаться конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - добавил Андрей Ермак и подчеркнул, что задачи были наработаны посольствами разных стран и экспертами.
Переговоры о завершении войны России против Украины
Переговоры без России по формуле Зеленского состоялись в Саудовской Аравии 5-6 августа. Страны Западного мира и Глобального Юга поддержали ряд пунктов мирного плана Украины, который предусматривает завершение военных действий политическим путем на условиях Киева.
Журналисты Wall Street Journal отмечали, что Украина и Запад ведут работу над подготовкой итогового саммита, который планируют провести до конца 2023 года. Предполагается встреча мировых лидеров с последующим подписанием принципов, устанавливающих механизмы завершения войны и усиление Киева на грядущих переговорах с Москвой.
В Bloobmerg опубликовали материал, в котором заявили, что в Мальте 28 октября пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского". Журналисты акцентировали внимание на намерениях Украины заручиться максимально широкой поддержкой мировых государств мирных инициатив Киева.
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