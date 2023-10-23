ГУР: в Украине воюет более 400 тысяч оккупантов, но этого недостаточно для операции '22 февраля'

Юсов заметил, что врага нельзя недооценивать, хоть и воюет он старой техникой.

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Мобилизация в России не прекращалась / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, ua.depositphotos.com

В Украине воюет более 400 тысяч российских оккупантов, Россия продолжает мобилизационные мероприятия. Такие цифры 23 октября в эфире телеканала"Киев" озвучил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, врагу достаточно сил для проведения операций на отдельных участках фронта.

"Группировка оккупантов в Украине на временно оккупированных территориях - это более 400 тысяч российских военнослужащих. Конечно, это немалое количество личного состава", - сказал Юсов. видео дня

Он призвал не недооценивать противника, даже когда тот использует на поле боя в чем-то устаревшую технику.

"Да, периодически мы имеем дело с армией, которая во многом уже не может называться "современной", но большое количество вооружения, бронетехники, авиации - это все используется, расконсервируется и поставляется на фронт. Поэтому противник безусловно остается опасным", - пояснил представитель ГУР.

Так же Россия продолжает мобилизационные мероприятия, как и весь летний период продолжала их. Однако, подчеркнул Юсов, этого ресурса все равно недостаточно для повторения масштабной наступательной операции образца "февраля 2022".

"Но о повторении сценария, который был в феврале 2022-го речь не идет. Но на отдельных участках они и дальше будут пробовать проводить наступательные операции", - ответил Юсов.

Война в Украине - последние новости с фронта

Россия развивает свое наступление на востоке Украины. Сложная ситуация и Сватовском и Авдеевском направлениях - сюда РФ бросила все ресурсы, чтобы окружить населенные пункты и ВСУ в них. Возле Красногоровки оккупанты пытаются подойти и закрепиться возле железной дороги. Продолжается бой за террикон между селом и самой Авдеевкой.

ВС РФ ведут штурмы под Марьинкой и на Купянском направлении. Наши защитники мужественно держатся.

В то же время на участке под Бахмутом ВСУ "дали по зубам" россиянам - те были вынуждены бежать на новую линию обороны.

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