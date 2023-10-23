Надо пойти на кладбище, но нельзя есть хлеб: что можно и нельзя делать 25 октября

Что можно делать 25 октября. Важные запреты и приметы, которые могут уберечь от беды и неприятностей.

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Что нельзя делать 25 октября / фото: pexels

25 октября церковь почитает память мучеников Маркияна и Мартирия. Их казнили за веру в Бога.

В народном календаре - "Дедовские плачи". Считается, что в этот день рыдает сама природа - снегом и дождем. В этот день стоит помянуть всех умерших родных.

Что можно делать 25 октября

В этот день нужно сходить на кладбище. Стоит убрать могилы, зажечь церковную свечу и помянуть своих умерших родных и близких.

В этот день дома стоит накрыть стол с любимыми блюдами умерших родственников.

В этот день нужно помочь сиротам и отверженным. Также стоит попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

Что нельзя делать 25 октября

1. Нельзя 25 октября говорить плохо об умерших родственниках. Это может расстроить их души.

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2. Нельзя 25 октября плакать в подушку или возле зеркала. Считается, что это может привести к несчастью.

3. Нельзя 25 октября врать, ругаться и злить людей. Если нарушить запрет, то будут неприятности.

4. Нельзя 25 октября громко смеяться и устраивать гуляния. Это может навлечь беду на семью.

5. Нельзя 25 октября есть хлеб. Запрет касается тех, кто занимается торговлей. Если нарушить его, то можно избавиться от покупателей.

Приметы 25 октября

Если в этот день тускло светят звезды, то будет холодный день.

Если в этот день выпал снег, то зима будет снежной.

Если в этот день туман, то скоро будет оттепель.

Если на деревьях много листьев, то зима будет затяжной.

Если в этот день на деревьях сидят вороны и не спускаются на землю, то будет сильный ветер.

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