Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

Что можно делать 24 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от серьезных проблем.

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Что нельзя делать 24 октября / фото: pexels

24 октября церковь отмечает праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Богородица считалась покровительницей нуждающихся. Такая икона есть практически в каждом храме. На этой иконе в полный рост изображена Богоматерь с младенцем на руках, её окружают ангелы, а внизу собрались люди, страдающий от жизненных проблем и болезней.

Считается, что еще в 1668 году Евфимия - сестра патриарха Иоакима, которая страдала от незаживающей раны - получила исцеление. Однажды она услышала женский голос, который велел ей идти в Храм Преображения Господня и попросить у священника совершить молебен перед иконой "Всех скорбящих Радость". После этого Евфимия полностью исцелилась, а икону начали называть чудотворной.

Что можно делать 24 октября

В этот день стоит пойти в церковь и помолиться перед иконой Богоматери "Всех скорбящих Радость". У нее стоит попросить об исцелении недугов и облегчении страданий. Считается, что если обратиться к Богоматери, то все начинания будут удачными.

В этот день девушки могут собраться на вечерние посиделки. К девушкам могут присоединиться вдовы и посплетничать. Этот день удачный для вышивания и любого другого рукоделия.

В этот день стоит осторожно обращаться с зеркалом. Если оно разобьется, то в жизнь может прийти беда.

В этот день можно гадать на суженого. Считается, что в этот вечер или ночь он обязательно покажется.

Что нельзя делать 24 октября

1. Нельзя 24 октября проявлять злость и гордыню. Если нарушить этот запрет, то можно оказаться в неудобном положении.

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2. Нельзя 24 октября принимать необдуманные решения. Это может привести к серьезным рискам.

3. Нельзя 24 октября принимать подарки от того, кто вам не нравится. На них может быть наложена порча.

4. Нельзя 24 октября покупать обувь в магазине и на рынке. Можно перенять плохую энергетику людей, которые примеряли обувь до вас.

5. Нельзя 24 октября делиться своим платком, шарфом, одеялом или пледом. Иначе вы можете лишиться душевного спокойствия.

6. Нельзя 24 октября рассказывать кому-то о плохом сне. Иначе этот сон может воплотиться в реальность.

Приметы 24 октября

Если в этот день поют сверчки, то зима будет ранней.

Если в этот день ежи прячутся в листьях, то скоро будет похолодание.

Если из клена опало все листья, то зима будет ранней.

Если этим утром туман, то скоро будут заморозки.

Если в этот день упасть в яму, то жизнь будет долгой и счастливой.

Если за вами идет белая собака, то целый год будет счастливым и удачным.

Если в этот день вороны собираются в стаи, то будет сильный снегопад.

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