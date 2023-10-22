УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
22 октября 2023, 18:59 обновлено 22 октября, 18:59
Что можно делать 24 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от серьезных проблем.
приметы, погода
Что нельзя делать 24 октября / фото: pexels

24 октября церковь отмечает праздник в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Богородица считалась покровительницей нуждающихся. Такая икона есть практически в каждом храме. На этой иконе в полный рост изображена Богоматерь с младенцем на руках, её окружают ангелы, а внизу собрались люди, страдающий от жизненных проблем и болезней.

Считается, что еще в 1668 году Евфимия - сестра патриарха Иоакима, которая страдала от незаживающей раны - получила исцеление. Однажды она услышала женский голос, который велел ей идти в Храм Преображения Господня и попросить у священника совершить молебен перед иконой "Всех скорбящих Радость". После этого Евфимия полностью исцелилась, а икону начали называть чудотворной.

Что можно делать 24 октября

  • В этот день стоит пойти в церковь и помолиться перед иконой Богоматери "Всех скорбящих Радость". У нее стоит попросить об исцелении недугов и облегчении страданий. Считается, что если обратиться к Богоматери, то все начинания будут удачными.
  • В этот день девушки могут собраться на вечерние посиделки. К девушкам могут присоединиться вдовы и посплетничать. Этот день удачный для вышивания и любого другого рукоделия.
  • В этот день стоит осторожно обращаться с зеркалом. Если оно разобьется, то в жизнь может прийти беда.
  • В этот день можно гадать на суженого. Считается, что в этот вечер или ночь он обязательно покажется.

Что нельзя делать 24 октября

1. Нельзя 24 октября проявлять злость и гордыню. Если нарушить этот запрет, то можно оказаться в неудобном положении.

видео дня

2. Нельзя 24 октября принимать необдуманные решения. Это может привести к серьезным рискам.

3. Нельзя 24 октября принимать подарки от того, кто вам не нравится. На них может быть наложена порча.

4. Нельзя 24 октября покупать обувь в магазине и на рынке. Можно перенять плохую энергетику людей, которые примеряли обувь до вас.

5. Нельзя 24 октября делиться своим платком, шарфом, одеялом или пледом. Иначе вы можете лишиться душевного спокойствия.

6. Нельзя 24 октября рассказывать кому-то о плохом сне. Иначе этот сон может воплотиться в реальность.

Приметы 24 октября

  • Если в этот день поют сверчки, то зима будет ранней.
  • Если в этот день ежи прячутся в листьях, то скоро будет похолодание.
  • Если из клена опало все листья, то зима будет ранней.
  • Если этим утром туман, то скоро будут заморозки.
  • Если в этот день упасть в яму, то жизнь будет долгой и счастливой.
  • Если за вами идет белая собака, то целый год будет счастливым и удачным.
  • Если в этот день вороны собираются в стаи, то будет сильный снегопад.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
приметы
Реклама

Главное за день

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:33 Синоптик
Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникой

18:54 Украина
Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

18:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:33

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:20

"Модель лежала на кровати": Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменял жене

19:03

Тина Кароль без макияжа засветила пресс с рельефными кубиками

18:59

Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

18:57

Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минутВидео

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
18:54

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникойВидео

18:51

Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

18:45

Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

18:17

Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

Реклама
18:01

США сами заинтересованы в передаче Украине ATACMS: эксперт назвал причину

17:56

РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города

17:45

"Уже упаковывают вещи": в ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне на Херсонщине

17:06

Сколько Миг-31К у РФ и могут ли они угрожать Украине: эксперт раскрыл уловку Путина

17:03

Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

16:52

ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

Реклама
15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

13:35

Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

13:34

ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

13:06

"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

12:57

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

12:48

Оптическая иллюзия раскажет, кто вы на самом деле на основе того, что увидели первым

12:32

Вещь, которая есть дома у каждого, уберет кошачью шерсть с одежды при стирке

12:27

Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте

12:20

Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским: оккупанта нашли среди "двухсотых"

12:08

Гороскоп на завтра 23 октября 2023: Овну – дар предвидения, Раку - наслаждение

11:56

Какой праздник завтра 23 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:48

Армия Украины продвинулась на западной окраине Работино – ISW

Реклама
11:34

Из-за штурмов в Авдеевке потери русских войск выросли на 90% - британская разведка

11:30

Китайский гороскоп на завтра 23 октября 2023: Змеям - переговоры, Драконам - важное решение

11:27

Страшное ДТП в Киеве: водитель Honda переехал военного на блокпосту

11:08

Лунный день 22 октября 2023: Месяц вещует купание в деньгах и зачатие ребенка

10:58

Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел

10:54

Кому в Украине жить хорошо: пенсии каких украинцев взлетели почти до 100 тысяч

10:01

Когда магазинные средства бессильны: чем убрать тёмные пятна с нержавейки

09:46

Какие банкноты не берут терминалы: в Нацбанке пояснили, как правильно пополнять карты

09:42

Войска РФ провели еще один штурм Авдеевки: в ISW рассказали детали

09:24

Светят тускло: как избавиться от помутнения фар быстро и надолго

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять