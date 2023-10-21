Это есть у всех: что съесть 23 октября, чтобы укрепить здоровье - приметы дня

23 октября церковь почитает память святого Иакова, который был одним из 17 апостолов. Он также был сыном мужа Пресвятой Богородицы и его называли "братом Господним".
Считается, что Иаков при жизни Христа не признавал его спасителем и Сыном Божьим. Он обратился в веру лишь после воскресения Иисуса. Иаков стал первым иерусалимским епископом и принял мученическую смерть в 63 года - его бросили на крыльцо храма и забросали камнями.
Что можно делать 23 октября
- В этот день нужно съесть много меда. Считается, что чем больше его съесть, тем крепче будет здоровье. Мед можно добавлять в различные блюда, угощения и напитки.
- В этот день нужно заняться заготовкой дров на зиму. Делать это нужно именно мужчинам, ведь Иакова считали покровителем тяжелых мужских физических работ.
- В этот день нужно помолиться. У Иакова стоит попросить об исцелении, защите от зла и наставлении на путь истинный.
Что нельзя делать 23 октября
1. Нельзя 23 октября решать чужие проблемы. Этот день считается несчастливым и лучше посвятить все время себе. Если решать проблемы других, то они могут ворваться и в вашу жизнь.
2. Нельзя 23 октября заниматься тяжелой работой. Речь идет только о женщинах.
3. Нельзя 23 октября выбрасывать в мусорное ведро хлебные крошки и остатки хлеба. Считается, что если нарушить этот запрет, то повышается риск потерять много денег.
Приметы 23 октября
- Если в этот день дождь, то следующий год будет урожайным.
- Если в этот день снег или град, то скоро наступит зимняя погода.
- Если в этот день выпало мало снега, то зима будет теплой, но затяжной.
- Если из березы уже опало все листья, то зима будет ранней.
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