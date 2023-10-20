Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

Что можно делать 22 октября. Старые приметы и запреты, которые уберегут от бедности и беды.

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Что нельзя делать 22 октября / фото: pexels

22 октября церковь почитает память равноапостольного Аверкия. Святой жил во II ст. и был епископом в Иерополе в Малой Азии. Он жил набожной и добродетельной жизнью вплоть до смерти. Он молился Господу о спасении душ язычников.

Язычники хотели убить святителя из-за разгрома их идолов. Однако в этот момент Аверкий молитвой изгнал бесов из 3 юношей. Народ сразу пришел в замешательство и попросил, чтобы святой обучил их христианской вере. Святого также считают чудотворцем, ведь он исцелял всех больных.

Что можно делать 22 октября

В этот день стоит завершить все строительные работы. А хозяйки должны приготовить много вкусных блюд.

Незамужним девушкам нужно отправиться в березовую рощу. Там им стоит найти березовый лист, покрытый инеем. Считается, что если всмотреться, то можно увидеть будущего жениха.

Что нельзя делать 22 октября

1. Нельзя 22 октября ругаться. Считается, что это приведет к утрате семейного благополучия.

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2. Нельзя 22 октября выходить на улицу в темное время суток. В это время на улице может разгуливать нечистая сила, которая навлечет на человека беду.

3. Нельзя 22 октября смотреть в зеркало до рассвета. Предки верили, что злая сила может отобрать красоту и здоровье.

4. Нельзя 22 октября давать и брать деньги в долг. Иначе вы можете оказаться в очень тяжелом финансовом положении.

Приметы 22 октября

Если на небе много звезд, то скоро ухудшится погода и будет сильный ветер.

Если облака плывут низко, то будет дождь.

Если облака застыли низко, то будет снег.

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