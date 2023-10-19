Не будет денег и начнутся проблемы: что нельзя делать 21 октября

Что можно делать 21 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от череды неприятностей.

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Что нельзя делать 21 октября / фото: pexels

21 октября церковь почитает память святого Иллариона Великого. Он жил в III-IV веках на территории Палестины. Илларион обучался наукам в Александрии, после чего вернулся на родину и решил присоединиться к отшельникам в Газе.

Илларион читал проповеди, занимался организацией первых монастырей в Палестине. В самом конце своей жизни он поехал в Кипр, чтобы поклониться могиле Антония Великого. Там Илларион и умер. Считается, что свою смерть он предсказал заранее.

Что можно делать 21 октября

В этот день нужно заниматься рукоделием. Женщинам стоит после обеда начать шить, вязать или вышивать.

В этот день старшему поколению стоит научить молодых девушек своему мастерству. Считалось, что в этот день нитка будет идти ровно и быстро, складываясь в магический узор.

В этот день можно проводить различные ритуалы. Делать это нужно вечером. Можно произнести сильные заговоры, которые защитят дом и семью от бед, горя и бедности.

В этот день можно собрать урожай. Также это отличный день для того, чтобы делать домашнее вино.

Что нельзя делать 21 октября

1. Нельзя 21 октября нельзя отправляться в дорогу без крайней необходимости. Считается, что путь будет трудным и даже опасным. Если все же надо уехать, то лучше трижды прочитать "Отче наш" перед тем, как отправиться в путь.

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2. Нельзя 21 октября стричь волосы. Считается, что это может привести к потере жизненной энергии и удачи.

3. Нельзя 21 октября поднимать вещи или передавать кому-то их на дороге или перекрестке. Считается, что в таком месте могут оставлять заговоренные на негатив вещи. А если передать что-то другому человеку, стоя на дороге, то можно обеднеть.

Приметы 21 октября

Если в этот день выпал первый снег, то зима будет ранней.

Если в этот день теплый ветер, то скоро будет потепление.

Если на траве с утра лежит иней, то скоро будут заморозки.

Если в этот день солнечная и ясная погода, то скоро будут морозы.

Если в этот день увидеть радугу, то скоро погода улучшится.

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