Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

На Лиманском направлении украинские военные выбили российских оккупантов с западных окраин Сергеевки.
Удачными действиями отличились бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения, говорится в сообщении DeepState в Telegram.
Вместе с тем в сообщении уточняется, что российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции.
Как пояснили украинские защитники из 68-й бригады, они смоги продвинуться вперед благодаря применению дронов и слаженной работе подразделений.
"Благодаря мощной работе FPV-шников, которые сжигали машины на подходах... Благодаря "скидерам", которые убивали подкрепление врага... Благодаря слаженной работе АГСников и МКшников (автоматические гранатометы, — ред.), особенно вторых, мы убили их очень много и у них шансов не было", — говорится в сообщении.
Ситуация на фронте
Ранее сообщалось о том, что РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины. Армия РФ перебросила сотни единиц ствольной артиллерии и РСЗО, а также 2 тысячи единиц тяжелой бронированной техники.
Напомним, ранее сообщалось о том, что десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление. Украинские бойцы уверены в том, что борьбу с российскими оккупантами нужно продолжать.
Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.
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