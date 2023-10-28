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Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

Алексей Тесля
28 октября 2023, 19:55
Защитники из 68-й бригады смоги продвинуться вперед благодаря применению дронов и слаженной работе.
лиман
ВСУ продвинулись вперед у Лимана / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade, t.me/DeepStateUA

На Лиманском направлении украинские военные выбили российских оккупантов с западных окраин Сергеевки.

Удачными действиями отличились бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения, говорится в сообщении DeepState в Telegram.

Вместе с тем в сообщении уточняется, что российские оккупанты не оставляют попыток восстановить утраченные позиции.

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Как пояснили украинские защитники из 68-й бригады, они смоги продвинуться вперед благодаря применению дронов и слаженной работе подразделений.

"Благодаря мощной работе FPV-шников, которые сжигали машины на подходах... Благодаря "скидерам", которые убивали подкрепление врага... Благодаря слаженной работе АГСников и МКшников (автоматические гранатометы, — ред.), особенно вторых, мы убили их очень много и у них шансов не было", — говорится в сообщении.

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Ситуация у Лимана / t.me/DeepStateUA

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины. Армия РФ перебросила сотни единиц ствольной артиллерии и РСЗО, а также 2 тысячи единиц тяжелой бронированной техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление. Украинские бойцы уверены в том, что борьбу с российскими оккупантами нужно продолжать.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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ВСУ Лиман война России и Украины
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