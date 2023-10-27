Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

Украинские бойцы уверены в том, что борьбу с российскими оккупантами нужно продолжать.

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В ВСУ рассказали о планах по освобождению Бахмута / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Разведчики из 80-й бригады Вооруженных сил Украины рассказали о том, какие перспективы освобождения Бахмута Донецкой области.

По их словам, у украинских защитников есть ресурсы для продолжения наступления, впрочем как и у российских захватчиков для обороны. Об этом бойцы 80-й бригады рассказали РБК-Украина.

Один из разведчиков ВСУ говорит, что не уверен в том, удастся ли освободить Бахмут до конца зимы, однако говорит, что "ресурсы есть: как у украинской стороны наступать, так и у российской – "оборонять".

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Вместе с тем украинские бойцы уверены в том, что борьбу нужно продолжать. И, несмотря на усталость, его побратимы не готовы "ни к какому перемирию".

"У нас сейчас появился шанс дать им отпор. Никакие мирные переговоры не помогут, потому что они снова будут лезть. Надо поставить точку в этой войне. Через несколько лет после такого "перемирия" они могут быть более подготовлены и снова напасть" , – считают бойцы.

И если Клищиевку и Андреевку удалось взять под контроль, то впереди еще долгие месяцы освобождения других населенных пунктов, чтобы хотя бы подступить к Бахмуту, добавили украинские десантники.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов. Российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

Напомним, ранее сообщелось о том, что ВСУ могут готовить мощный прорыв, названы сроки. У Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения, считают военные аналитики.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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