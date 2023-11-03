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Западня для РФ: ВСУ улучшили позиции под Авдеевкой, но есть угрозы – журналист

Алексей Тесля
3 ноября 2023, 04:15
Оккупанты продолжают штурмовые действия южнее Авдеевки, где пробуют расширить прорыв.
Авдеевка, войска РФ
РФ идет на штурм Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Подразделения оккупантов РФ пересекли линию железной дороги возле села Степное и начали штурмовые действия возле самого села на севере от Авдеевки. При этом российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод, который контролирует подступы к Авдеевке.

"Захват завода будет означать постепенное, но неотвратимое сложение обороны и захват города", - пишет в Facebook военный журналист Юрий Бутусов.

Он уточнил, что угроза усиливается тем, что продолжаются штурмовые действия россиян южнее Авдеевки, где они расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле села Опытное, что является вторым направлением охвата Авдеевки.

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ВСУ надежно держат оборону Авдеевки

Вместе с тем журналист отмечает, что в боевых действиях в Авдеевке украинские войска имеют успех: "110-я механизированная бригада мастерски отразила все атаки россиян, полностью восстановила несколько позиций, которые враг захватил во время массированных штурмов 10−19 октября, и даже улучшила свои позиции на некоторых направлениях. Угрозы захода противника в город на данный момент нет".

Он пояснил, что подразделения 110-й бригады демонстрирует исключительную боеспособность и надежно удерживает город, не позволяя противнику зацепиться за городскую застройку.

Бутусов подчеркивает, что наши войска имеют гораздо более выгодные в плане тактики позиции, и хорошо держат фланги прорыва: "Большинство ротаций и резервов противника терпит поражение еще во время выдвижения, поскольку украинские войска надежно удерживают фланги, и контролируют господствующие высоты с удобными секторами обстрела".

В то же время даже в позиционной обороне российские войска будут нести потери, в разы выше наших, ведь обстановка под Авдеевкой для российских войск несет гораздо больше рисков, чем для ВСУ, уверен он.

"В-четвертых, российские войска не имеют большого численного преимущества, украинцы имеют значительное количество людей и техники. В-пятых, россияне наступают исключительно пехотой без бронетехники, поскольку технику наши войска эффективно уничтожают. Враг уязвим. Но чтобы использовать все преимущества нашего положения, нужно стабилизировать оборону", - добавил военный журналист.

Что нужно для укрепления обороны

Бутусов резюмировал, что для успешного отражения штурма Авдеевки украинским защитникам необходимо скоординировать единую систему применения средств разведки, а также единую систему применения средств поражения. Также нужно закрепить на Авдеевском коксохиме, как минимум, два батальона, с ответственными командирами с адекватным боевым опытом.

"Стабилизация обороны позволит со всех сторон обжать российский плацдарм в районе Степное и завода, и наладить планомерное уничтожение российской пехоты. Пусть сидят там как в тире. В той низине они не смогут накопить силы, и это будет большой тир для наших пушек", - уточнил он.

Ситуация под Авдеевкой

Ранее в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов под Авдеевкой. На Авдеевском направлении противник терпит огромные потери в личном составе и технике.

Войска РФ пытаются окружить Авдеевку, ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях, рассказали в Генштабе.

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Авдеевка Юрий Бутусов война России и Украины
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