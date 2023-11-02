"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, заявил, что украинские власти и предприятия делают максимум для того, чтобы защитить жителей от потенциальных больших перерывов в подаче электроэнергии. Он также отметил, что Россия активно накапливает ресурсы, возможно с целью атак на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины зимой. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"У нас не может быть простой зимы. Мы понимаем, на что рассчитывает наш противник. Он в последнее время снизил количество обстрелов критической инфраструктуры, именно энергетического сектора. Он сейчас делает накопления, чтобы попытаться причинить нам вред, когда будет зимняя температура", — сказал Данилов.
Помимо этого, он подчеркивает, что как правительство, так и предприятия прикладывают все возможные усилия для решения этой проблемы.
"Этот вопрос неоднократно рассматривался на Ставке верховного главнокомандующего. Есть соответствующее решение СНБО. Я могу сказать, что мы это обязательно пройдем", — сказал Данилов.
Удары по энергетической инфраструктуре
Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Россия осуществляет разведывательные действия и пытается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины. Существует потенциальная угроза новых атак на украинские объекты. Правительство готовится к подобным возможным сценариям.
В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает на то, что с приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атакам от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам.
Также, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркивает, что РФ сократила количество ракетных атак на Украину. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101.
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