"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

Алексей Данилов сообщил об угрозе блэкаутов в результате ударов России по энергетической инфраструктуре зимой. По его словам, враг накапливает ресурсы.

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Данилов предупредил о вероятности блэкаутов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов, заявил, что украинские власти и предприятия делают максимум для того, чтобы защитить жителей от потенциальных больших перерывов в подаче электроэнергии. Он также отметил, что Россия активно накапливает ресурсы, возможно с целью атак на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины зимой. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"У нас не может быть простой зимы. Мы понимаем, на что рассчитывает наш противник. Он в последнее время снизил количество обстрелов критической инфраструктуры, именно энергетического сектора. Он сейчас делает накопления, чтобы попытаться причинить нам вред, когда будет зимняя температура", — сказал Данилов.

Помимо этого, он подчеркивает, что как правительство, так и предприятия прикладывают все возможные усилия для решения этой проблемы.

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"Этот вопрос неоднократно рассматривался на Ставке верховного главнокомандующего. Есть соответствующее решение СНБО. Я могу сказать, что мы это обязательно пройдем", — сказал Данилов.

Удары по энергетической инфраструктуре

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что Россия осуществляет разведывательные действия и пытается получить информацию о состоянии энергетической инфраструктуры Украины. Существует потенциальная угроза новых атак на украинские объекты. Правительство готовится к подобным возможным сценариям.

В то же время, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указывает на то, что с приближением осени украинцы готовились к возможным новым масштабным атакам от россиян. Однако сейчас враг не прибегает к такой тактике и на это есть обоснование. К сожалению, это "затишье" не означает, что Россия не вернется к массированным обстрелам.

Также, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркивает, что РФ сократила количество ракетных атак на Украину. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101.

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