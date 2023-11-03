Ночная атака дронов на Одесскую область: есть попадания по инфраструктуре

Всего за ночь в зоне ответственности ОК "Юг" противовоздушной обороной были обезврежены 11 дронов типа Shahed-136/131.

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РФ атаковала дронами Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 3 ноября российские оккупационные войска во время воздушной атаки запустили дроны-камикадзе по Одесской области. Силы ПВО сбили два "Шахеда", но был и "прилет" по объекту инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Как рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, защитники неба отбивали российскую атаку в течение пяти часов.

Всего за ночь в зоне ответственности ОК "Юг" противовоздушной обороной были обезврежены 11 дронов типа Shahed-136/131.

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"Из них два – над Одесской областью. Однако произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, разрушения некритичны, пострадавших нет.

Глава областной военной администрации Олег Кипер подтвердил "прилеты" в области. По его словам, силы ПВО уничтожили два дрона Shahed-131/136.

"К сожалению, есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы", - написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 3 ноября, в Харькове прогремели взрывы. Враг нанес массированные удары по Харькову и Харьковскому району области.

В результате ударов произошло 5 пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром 1 ноября около 9 часов очередному обстрелу со стороны российских оккупантов подвергся центр Херсона. От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое коллег из Департамента градостроительства – ранены.

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