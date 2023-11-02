Россия приостановила массированные атаки: разведка объяснила причины

Страна-агрессор Россия накапливает ракеты и возможно готовится к массированным атакам на Украину зимой, после временного перерыва. Об этом сообщил в четверг, 2 ноября, представитель Главного управления разведки МОУ, Андрей Юсов, во время эфира в телемарафоне "Единые новости".
Он подтвердил, что российские вооруженные силы накапливают ракеты, а перерывы в массированных ракетных атаках свидетельствуют об этом. По словам Юсова, угроза новых атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины со стороны России остается, хотя вероятность атак меньше, чем раньше.
"Поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине, то да, происходит накопление. И угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов государства-агрессора по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре в зимний период сохраняется", - сказал Юсов.видео дня
Он также отметил, что разведка не имеет точных данных о датах возможных обстрелов, поскольку "время пуска зависит от живого человека". Юсов призвал серьезно относиться к этому риску и быть готовыми к возможным угрозам.
Ракетные атаки россиян по Украине
Как известно, РФ в среду, 1 ноября, осуществила обстрелы бомбами и дронами в трех областях Украины. В Херсоне погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое ее коллег получили ранения. Российские оккупационные войска также атаковали город Никополь дроном-камикадзе, что привело к гибели женщины и ранению еще 6 человек. Вечером и ночью оккупанты обстреливали населенные пункты Купянского района Харьковщины, из-за чего погиб один человек.
Также, во время атаки оккупанты сбросили две авиабомбы по детскому саду на Херсонщине. В результате этого детский сад получил значительные повреждения.
Российские оккупанты продолжают атаки на мирное население в Украине. В четверг, 2 ноября, село Станислав под Херсоном зазанало массированного обстрела. В результате этой атаки погибла женщина. В течение ночи было зафиксировано более 40 обстрелов. Атаки повредили здания лицея и местной амбулатории, а также частные жилые дома.
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