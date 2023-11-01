РФ ударила бомбами и дронами по трем областям Украины: много погибших и раненых

В среду утром, 1 ноября, около 9 часов очередному обстрелу со стороны российских оккупантов подвергся центр Херсона.
От российского снаряда погибла сотрудница городской военной администрации, еще двое коллег из Департамента градостроительства – ранены, одна из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, сообщил в Telegram заместитель председателя ОП Алексей Кулеба.
"Россияне продолжают терроризировать города и села Украины. Оккупанты наращивают количество и интенсивность ударов - эта ночь прошла с тревогой в ряде областей. Есть попадание в объекты критической инфраструктуры", - подчеркнул представитель ОП.видео дня
Оккуппнты ударили дроном-камикадзе по Никополю
Российские оккупационные войска атаковали Никополь дроном-камикадзе, в результате чего погибла женщина, а еще 6 человек пострадали, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
"Погибла 59-летняя женщина. Четыре человека пострадали. Это женщины 26, 52 и 62 лет. А еще – 73-летний мужчина. Повреждено частное предприятие", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Днепропетровской области уточнили последствия атаки. По данным прокуратуры, погибла женщина и пострадали 6 человек. Повреждены жилые дома, частное предприятие, аптека, магазины.
Последствия удара РФ по Купянскому району Харьковщины
Российские захватчики вечером и ночью били по населенным пунктам Купянского района Харьковщины, в результате чего погиб мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины.
Около полуночи оккупанты ударили по селу Подолы Купянского района, в результате чего были повреждены жилые дома.
"Также российские военнослужащие 31 октября примерно в 19:50 подвергли обстрелу с. Петропавловка Купянского района. Горел жилой дом площадью 200 кв. м. Погиб 51-летний гражданский мужчина. Женщина 52 лет получила ранения, она госпитализирована в больницу", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, враг нанес удары по указанным населенным пунктам авиабомбами ФАБ-250.
РФ бьет по Украине ракетами и дронами
Как известно, накануне РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге. Ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину дронами. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
Ранее в ВСУ назвали цели вражеских атак. По словам Юрия Игната, армия страны-агрессора выпустила по Украине несколько волн ударных дронов. При этом он уточнил, что атака российских оккупантов чем-то напоминала предыдущие удары по Украине.
Как сообщалось ранее, российские войска уже применяют на фронте модифицированные дроны- камикадзе "Ланцет" - "Изделие-53", их главной целью является украинская артиллерия и бронированная техника на линии фронта.
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