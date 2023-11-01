РФ массированно била дронами по Украине: в ВСУ назвали цели вражеских атак

Увеличилось количество средств, которые оккупанты направили для воздушного удара, сообщил Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/rf-massirovanno-bila-dronami-po-ukraine-v-vsu-nazvali-celi-vrazheskih-atak-10513081.html Ссылка скопирована

Юрий Игнат прокомментировал удары РФ по Украине / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, Telegram

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал удар российских оккупантов по Украине в ночь на среду, 1 ноября.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, приоритетом для оккупантов была Полтавская область.

По словам представителя ВСУ, армия страны-агрессора выпустила по Украине несколько волн ударных дронов.

видео дня

При этом он уточнил, что атака российских оккупантов чем-то напоминала предыдущие удары по Украине.

Вместе с тем украинский офицер обратил внимание на то, что в этот раз увеличилось количество средств, которые оккупанты направили для воздушного удара.

"В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", - уточнил он.

Российские войска не только пытаются ударить по объектам, но и найти слабые места в противовоздушной обороне Украины, добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге. Ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину дронами. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

Напомним, в ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ночном вражеском ракетном ударе по Миргородскому району.

Как сообщалось ранее, российские войска уже применяют на фронте модифицированные дроны- камикадзе "Ланцет" - "Изделие-53", их главной целью является украинская артиллерия и бронированная техника на линии фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.