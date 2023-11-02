Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном: 40 прилетов, есть погибшая

Российские оккупанты всю ночь на четверг, 2 ноября, атаковали село Станислав под Херсоном. В результате атак врага погибла пожилая женщина.
За ночь в селе было более 40 прилетов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 прилетов. Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина. Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома. Последствия удара – на фото. Однако разрушения еще фиксируются. Искренние соболезнования семье погибшей", – написал Прокудин.
Глава МВД Игорь Клименко также сообщил в Telegram, что минувшей ночью в селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранение.
"Враг продолжает яростно обстреливать Херсонщину. Этой ночью один человек погиб, еще один – получил ранение. Херсонская область: в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили. В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения. Во время удара по селу Станислав один человек погиб", – рассказал Клименко.
Атаки РФ по Украине
В ночь на 30 октября РФ атаковала Одессу баллистикой. Целью врага стал судоремонтный завод. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В ночь на 1 ноября РФ массированно била дронами по Украине. Армия страны-агрессора выпустила по Украине несколько волн ударных дронов. Приоритетом для оккупантов была Полтавская область. Увеличилось количество средств, которые оккупанты направили для воздушного удара.
В ВСУ сообщили, что РФ готовится к массированному обстрелу Украины. РФ уменьшила количество ракетных атак по Украине. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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