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Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном: 40 прилетов, есть погибшая

Алёна Воронина
2 ноября 2023, 09:42
Глава Херсонской ОВА сказал, что в населенном пункте была адская ночь. Во время атаки были повреждены здания лицея и местной амбулатории, а также частные дома.
Атака оккупантов Станислав Херсонской области
Оккупанты всю ночь били по Станиславу под Херсоном/ коллаж: Главред, фото: Telegram глава Херсонской ОВА

Российские оккупанты всю ночь на четверг, 2 ноября, атаковали село Станислав под Херсоном. В результате атак врага погибла пожилая женщина.

За ночь в селе было более 40 прилетов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Адская ночь в Станиславе. В селе было более 40 прилетов. Из-за вражеского огня погибла пожилая женщина. Также повреждены здания лицея и местной амбулатории, частные дома. Последствия удара – на фото. Однако разрушения еще фиксируются. Искренние соболезнования семье погибшей", – написал Прокудин.

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Глава МВД Игорь Клименко также сообщил в Telegram, что минувшей ночью в селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранение.

"Враг продолжает яростно обстреливать Херсонщину. Этой ночью один человек погиб, еще один – получил ранение. Херсонская область: в течение ночи враг из артиллерии обстрелял Первомайское, Станислав, Широкую Балку и Берислав. Повреждены жилые дома и автомобили. В селе Молодежное Херсонского района в результате обстрела один человек получил ранения. Во время удара по селу Станислав один человек погиб", – рассказал Клименко.

  • Атака оккупантов на Станислав Херсонской области
    Атака оккупантов на Станислав Херсонской области Telegram Голова Херсонской ОВА
  • Атака оккупантов на Станислав Херсонской области
    Атака оккупантов на Станислав Херсонской области Telegram Голова Херсонской ОВА
  • Атака оккупантов на Станислав Херсонской области
    Атака оккупантов на Станислав Херсонской области Telegram Голова Херсонской ОВА

Атаки РФ по Украине

В ночь на 30 октября РФ атаковала Одессу баллистикой. Целью врага стал судоремонтный завод. В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В ночь на 1 ноября РФ массированно била дронами по Украине. Армия страны-агрессора выпустила по Украине несколько волн ударных дронов. Приоритетом для оккупантов была Полтавская область. Увеличилось количество средств, которые оккупанты направили для воздушного удара.

В ВСУ сообщили, что РФ готовится к массированному обстрелу Украины. РФ уменьшила количество ракетных атак по Украине. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101. Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область
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