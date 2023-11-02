Кто может присоединиться к РФ в случае гибридного конфликта: ответ эксперта

Важно принимать во внимание нюансы интересов каждой страны, при этом "нельзя упрощать".

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Фесенко рассказал о поддержке РФ / Коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия хочет сформировать антиамериканскую коалицию. Наиболее воинственные к США страны, кроме самой РФ, это Северная Корея и Иран. Из них Кремль эту коалицию и формирует. Кроме того, есть маленькие сателлиты вроде Сирии, но они не играют такой весомой роли. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Китай выстраивает и реализует другую стратегию – он формирует широкую коалицию из разных стран, которые в чем-то недовольны США. Большинство этих стран не хотят конфликтовать с США, но хотят дружить с Китаем. И это можно будет использовать против США в определенных измерениях", - сказал эксперт.

Он объяснил, что подобная политика проявилась не только на недавнем форуме "Один пояс – один путь", но и во время саммита БРИКС.

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"Именно БРИКС переформатируют как организацию, альтернативную "Большой семерке". И это – элемент глобальной инфраструктуры, которую Китай может использовать в своем противостоянии США, но не в войне. Если с Ираном и Северной Кореей у России есть активные оборонительные отношения – РФ закупает у них оружие, продает им оружие, то здесь можно говорить об "оси зла". Хотя между Россией и Ираном есть и определенные противоречия, и в голосованиях в ООН Иран не голосует вместе с РФ (как, кстати, и Китай), а, как правило, воздерживается. В отличие от Северной Кореи", - сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что важно принимать во внимание нюансы интересов каждой страны, при этом "нельзя упрощать". По его словам, "когда говорят о "коалиции демократических государств" и "оси зла", которая им противостоит – это упрощение".

"Россия хочет сформировать такую коалицию, это очевидно, но Иран в некоторых измерениях пытается действовать немного иначе. И сейчас расчет на то, чтобы сильнее привязать Иран к России и разрушить не только возможность договоренностей Израиля с Саудовской Аравией, но и любые шансы Ирана пойти на договоренность с западным миром по реализации его ядерной программы. Есть подозрения, что России выгодно такое бурление, потому что оно усиливает противостояние с Соединенными Штатами", - резюмировал Фесенко.

Как сообщал Главред, Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.

Также Фесенко считает, что Третья мировая война может вспыхнуть только в том случае, если коалиции государств пойдут в прямое военное столкновение. Настоящая Третья мировая будет предусматривать столкновение ядерных стран, что обернется для всех смертельным исходом.

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