"Сплошная потасовка и хаос": как Путин мог бы начать гибридную войну против Запада

Неизвестно, хватит ли у Путина наглости пойти на такой шаг, потому что не все гибридные войны российского диктатора заканчивались победами.

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Сложно прогнозировать, решится ли Путин на гибридную войну против Запада, считает Владимир Фесенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на гибридную войну против Запада, и объяснил, как это может выглядеть.

"Так, как сейчас, когда ХАМАС атакует Израиль. То есть ему надо подтолкнуть Израиль на обратную атаку по Сектору Газа, после чего поднимается арабский Восток, начинаются волны антисемитизма, теракты (возможно не только против израильтян, но и против американцев). То есть такая сплошная потасовка и хаос. Возможно провоцирование еще какого-то конфликта", - сказал Фесенко в интервью Главреду.

При этом, по его словам, неизвестно, хватит ли у Путина наглости пойти на такой шаг, потому что не все его гибридные войны заканчивались победами.

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"И Запад, в конце концов, должен определяться. Если они будут видеть, что это связано с Путиным, и что Путин против них воюет, то они так же должны воевать против него. Возможно, тоже гибридными методами, но не ждать договоренности с ним, а серьезно воевать", - объяснил Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Как сообщал Главред, Владимир Фесенко считает, что Третья мировая война может вспыхнуть только в том случае, если коалиции государств пойдут в прямое военное столкновение. Настоящая Третья мировая будет предусматривать столкновение ядерных стран, что обернется для всех смертельным исходом.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что мировое сообщество довольно быстро приближается к глобальной войне (по типу Третьей мировой).

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