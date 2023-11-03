"СБУ уже занимается": Данилов вспомнил об Арестовиче и сообщил о планах Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российские спецслужбы начали использовать в Украине разнообразные проекты, имеющие русскоязычное направление, в своих интересах. Он указал, что это также вероятно может касаться экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.
"Я не знаю, с какого перепуга там кто-то с цепи сорвался и начал махать крыльями (вероятно, речь идет о том, что Арестович назвал Данилова некомпетентным. - Ред.). Но я могу сказать, что у них появилась конкуренция. Сейчас Бойко конкурирует с другими русскоязычными, кто же будет забирать на себя (вероятно, речь идет о русскоязычном электорате. - Ред.). Один говорит, что "это наш любимый таксист", другой за стол с ним садится...",- указывает Данилов.
Он подчеркнул, что российские спецслужбы активно используют всю эту ситуацию в свою пользу.
"Российские спецслужбы начинают использовать всю эту фронду в своих интересах. И если Служба безопасности не будет заниматься своими делами... Она должна очень внимательно следить за ними, очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, истечет время, мы с вами многое увидим", - сказал Данилов.
Он добавил, что скоро "с политического кладбища" будут возвращаться "женщины за мир" и "светлое будущее".
"Мы увидим очень много проектов, которые сегодня находятся в экзиле. Россияне с ними очень мощно работают. Поверьте, никакая реанимация им уже не поможет", - убежден секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что СБУ уже занимается подобными кейсами, однако результаты будут не так быстро, как кому-то бы хотелось.
Скандальные заявления Арестовича
Напомним как ранее сообщал Главред, Алексей Арестович, бывший советник Офиса президента, открыто заявил, что находится за границей и не намерен возвращаться в Украину, а вместо этого планирует создать собственный политический проект - партию, которую назовет в свою честь.
Также, Алексей Арестович высказал неожиданное мнение о России, Беларуси и Украине, называя их "ветвями могучего славянского дерева".
В то же время, инсайдеры из правоохранительных органов Украины утверждают, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович мог предоставить информацию для журналиста Саймона Шустера при создании его контроверсионной статьи об Украине, опубликованной в журнале Time.
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