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Арестович назвал Украину, Россию и Беларусь "ветвями могучего славянского дерева"

Алина Дембицкая
31 октября 2023, 18:19
Такой месседж прозвучал от Арестовича на фоне недавних событий, когда нардепы массово подали на него заявление в полицию.
Арестович, Путин, Лукашенко
Арестович сделал странное заявление / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Бывший советник руководителя Офиса президента, блогер Алексей Арестович выдал неожиданное заявление о стране-агрессоре России, Беларуси и Украине.

Так, на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter), экс-советник главы ОП назвал Украину, РФ и Беларусь "ветвями могучего славянского дерева".

Такой месседж прозвучал от Арестовича на фоне недавних событий, когда нардепы массово подали на него заявление в полицию. Бывшего советника ОП обвиняют в ложном сообщении суду о совершении уголовного преступления.

видео дня

"Я тут подумал – во всех трех ветвях могучего восточно-славянского дерева – Украине, Беларуси и РФ власть придержащие завели уголовные дела на меня", - написал Арестович.

Он дополнил свое сообщение такими словами: "Это правильно. Чувствуют".

Скандал с Арестовичем

2 июня во Львове произошел скандал с участием нардепа Натальи Пипы и молодого одессита, который пел российские песни. Парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь русские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

В скандал вмешался бывший советник ОП. Алексей Арестович призвал "лечить" противников творчества Цоя. Арестович начал угрожать патриотически настроенным украинцам отправкой на лечение в "школу для дефективных подростков".

После этого Арестович написал в ГБР заявление на нардепа, которая во Львове скандалила из-за Цоя. ГБР должно было проверить, не было ли в действиях нардепа Пипы признаков разжигания межнациональной розни.

Недавно за экс-советника взялось и СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на связи Арестовича с ФСБ. Он упомянул об активизации так называемых экспертов и "актеров-разведчиков" в продвижении на русском языке российской же повестки. Также он призвал украинцев проявить "высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не загрязниться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

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