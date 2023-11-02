"Российские нарративы": в СНБО ответили на скандальную статью Time о войне и потерях ВСУ

Сведения о потерях Украины в войне, опубликованные в журнале Time журналистом Саймоном Шустером, не соответствуют действительности.

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Алексей Данилов отреагировал на скандальную статью журнала Time о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, СНБО

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления американского журналиста Саймона Шустера о потерях Украины в войне со страной-агрессором в РФ в его скандальной статье для журнала Time.

В частности, Данилов сказал, что информация не соответсвует действительности, передает Украинская правда.

"Я не понимаю, откуда автор берет такие вещи… Если этот человек начинает пользоваться российскими нарративами относительно наших потерь, то я могу сказать, что мы знаем, какие у нас потери. И то, что он написал, точно не соответствует действительности", – сказал он. видео дня

Данилов подчеркнул: главное - сделать так, чтобы публикации, подобные статье в Time, не вредили Украине.

Отметим, автор материала в Time напомнил, что с самого начала вторжения Украина отказывается публиковать официальные данные о количестве погибших и раненых. Шустер сослался на американские и европейские оценки, согласно которым "число погибших давно превысило 100 тыс. человек с каждой стороны". К слову, о некорректности этих данных украинские власти уже неоднократно высказывались.

В связи с тем, что война якобы "подорвала ряды ВСУ", Саймон Шустер со ссылкой на анонимных собеседников пишет, что военкоматы якобы вынуждены призывать более взрослых людей, а средний возраст военного в Украине сейчас составляет 43 года, и это "уже взрослые мужчины, а у них и так проблемы со здоровьем".

Кроме того, журналист утверждает, что набор в ВСУ якобы практически остановился после того, как президент Украины ради борьбы с коррупцией решил уволить всех областных военкомов: будто бы новые кадры не справляются, а репутация военкоматов все равно подмочена.

Автор также сравнил нынешнюю картину с началом полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, когда мобилизация была добровольной и массовой, а территориальные силы обороны сообщали, что в первые 10 дней полномасштабной войны приняли 100 тыс. новобранцев.

Данилов, в свою очередь, заявил, что сейчас не видит проблем с призывом.

"У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникнуть со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", – сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов считает некорректным сравнивать ситуацию с мобилизацией на данном этапе с массовой записью в силы обороны Украины в начале полномасштабного российского вторжения, так как характер войны очень изменился.

Статья Саймона Шустера в издании Time

Статья в американском издании Time привлекла широкое внимание общественности, поскольку автор фактически критикует ситуацию в Украине, утверждает об "усталости от войны", а также выставляет в негативном свете президента Владимира Зеленского.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович мог быть источником информации для журналиста Саймона Шустера в его скандальной статье об Украине, опубликованной в журнале Time. Об этом пишет украинское издание Oboz.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мнение Саймона Шустера является полностью субъективным, и источники, указанные в материале, вероятно, не имеют доступа к информации.

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