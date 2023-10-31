"Объективные вещи": в Офисе президента прокомментировали статью Time о Зеленском

Мнение Саймона Шустера, автора скандальной статьи в американском журнале Time является полностью субъективным, и источники, указанные в материале, вероятно, не имеют доступа к информации. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в эфире Радио Свобода.
"Не будем забывать, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, который имеет свое видение происходящего. Второе, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что, когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники - это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но которые где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", - отметил Подоляк.
Михаил Подоляк отрицает факт, что "есть какая-то разъяренность, или считаем ли мы наших партнеров предателями".
"Есть объективные вещи, о которых надо говорить. Мы о них уже, кстати, говорили неоднократно... Поэтому надо все же увеличить скорость поставок той или иной техники в Украину, или больше прилагаться, скажем, к тому, чтобы Украина имела все ресурсы для справедливой финализации этой войны. Здесь есть немножко непонимания, почему медленно мы это делаем", – добавил он.
Что известно о статье Саймона Шустера в издании Time
Напомним, как ранее сообщал Главред, в материале издания говорилось о том, что в начале октября политическое руководство в Киеве якобы требовало от военачальников проведения операции по освобождению Горловки, стратегического форпоста российских оккупантов на Донбассе, который они удерживают почти 10 лет.
Также, в статьи Time речь шла о том, что помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали, что еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины.
В то же время, сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию TIME, отметил, что он категорически против даже временного перемирия со страной-агрессоркой Россией.
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