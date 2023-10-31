HIMARS одним 'броском' 'задвухсотил' целый батальон оккупантов: подробности удара ВСУ

Счет погибших и раненных превышает сотню.

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По колонне россиян метко "прилетело" / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

До 120 российских оккупантов, присланных на войну против Украины, из Чувашии погибло /было ранено в результате удара ВСУ 29 октября. Кроме того, сгорело 10 единиц техники.

Как сообщает журналист Денис Казанский со ссылкой на Telegram-каналы Чувашии, удар HIMARS пришелся по оккупантам во время подготовки к передислокации полка.

В этом полке, среди прочего, были КАМАЗы и УАЗы. Батальон "Атал" практически полностью уничтожен, жалуются россияне.

видео дня

На видео с места удара видно множество горящих машин. Была уничтожена целая колонна. Власти Чувашии случившееся замалчивают. Сообщается, что военком Чувашии пригрозил уголовной ответственностью за распространение информации о разгромленном мобилизованном полку.

Колонна оккупантов загорелась после "прилета" HIMARS - смотрите видео:

Война в Украине и потери России

В новом осеннем наступлении ВС РФ, констатируют и аналитики, и военные, несут в ходе штурмов огромные потери в живой силе и бронетехнике. Например, с 10 октября на Авдеевском направлении за последние две с половиной недели россияне потеряли около 6,5 тысяч человек.

Отдельно OSINT-аналитики установили, что на Авдеевском направлении противник стянул современную технику, что подчеркивает, насколько важным для РФ является сейчас этот участок фронта.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, в свою очередь, уточнил, что на указанном участке фронта ВС РФ несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом зимой 2023-го.

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