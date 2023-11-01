В скандальной статье Time о войне в Украине нашли "след Арестовича" - СМИ

Собеседник журналиста Саймона Шустера представлен как анонимный источник из Офиса президента.

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В скандальной статье Time Саймона Шустера нашли "след Арестовича" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Time

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович мог быть источником информации для журналиста Саймона Шустера в его скандальной статье об Украине, опубликованной в журнале Time. Об этом пишет украинское издание Oboz.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Статья в американском издании Time привлекла широкое внимание общественности, поскольку автор фактически критикует ситуацию в Украине, утверждает об "усталости от войны", а также выставляет в негативном свете президента Владимира Зеленского.

По данным Oboz.ua, бывший советник ОП сейчас может находиться за границей. В частности, его якобы видели в Варшаве (Польша) и Вене (Австрия). Арестович мог общаться с Саймоном Шустером на условиях анонимности. Его мнение в итоге было представлено как информация "из Офиса президента Украины".

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Саймон Шустер – американский журналист, выпускник Стэнфордского университета. Родился в Москве. Уже 10 лет работает корреспондентом в Time, сотрудничает с Associated Press. Ранее писал для Reuters и The Moscow Times. Проживает в Нью-Йорке (США), но сейчас много времени проводит в Киеве.

Журналистка Дарья Гирна на своей странице в Facebook отметила, что Саймон Шустер является автором манипулятивного материала об "Азове". В частности, журналист в своей статье от 2019 года обвинил организацию в рекрутинге ультраправых националистов по всему миру.

Что известно о статье Саймона Шустера в издании Time

В материале издания говорилось о том, что в начале октября политическое руководство в Киеве якобы требовало от военачальников проведения операции по освобождению Горловки, стратегического форпоста российских оккупантов на Донбассе, который они удерживают почти 10 лет.

Также в статье Time речь шла о том, что помощники верховного главнокомандующего Владимира Зеленского рассказали, что еще до зимы якобы следует ожидать "серьезных" изменений в военной стратегии Украины.

В то же время, сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию отметил, что он категорически против даже временного перемирия со страной-агрессоркой Россией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мнение Саймона Шустера является полностью субъективным, и источники, указанные в материале, вероятно, не имеют доступа к информации.

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