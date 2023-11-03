Враг копит ракеты: у Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ

В случае обстрелов объектов энергетики Украина будет отвечать симметрично, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк предупредил об угрозе массированных ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/mpodolyak2, скриншот

Российские оккупанты накапливают ракеты для массированных ракетных ударов по территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Она (Россия, - ред.) накапливает ресурс, чтобы в самое трудное зимнее время использовать его весь, которого сегодня есть определенное ограничение", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП напомнил, что в прошлом году РФ с 15 октября уже постоянно использовала ракеты для обстрелов Украины в большом количестве.

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"Сегодня они (оккупанты, - ред.) их (ракеты, - ред.) применяют с осторожностью. Это говорит об определенной ресурсной истощенности России. Это не значит, что они не будут этого делать. Они, еще раз подчеркиваю (будут это делать, – ред.) в критически важные дни", - уверен он.

Вместе с тем он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что "в этом сезоне Россия должна понять, что это будет игра с двусторонним движением".

Собеседник пояснил, что в случае обстрелов объектов энергетики Украины, "будет симметрично страдать и российская энергетика".

"Это не значит, что мы будем это делать, но мы понимаем, что в России уже есть альтернативные российские граждане, которые четко смогут показать россиянам, что такое жить в XXI веке без тепла и отопления", - добавил Подоляк.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, РФ атаковала дронами гражданские объекты. В результате ударов произошло 5 пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФ. Оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.

Эксперт ранее назвал вероятные цели и сроки атак РФ. Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исключил Андрей Закревский.

Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.

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