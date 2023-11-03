Враг копит ракеты: у Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ

Российские оккупанты накапливают ракеты для массированных ракетных ударов по территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Она (Россия, - ред.) накапливает ресурс, чтобы в самое трудное зимнее время использовать его весь, которого сегодня есть определенное ограничение", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.
Представитель ОП напомнил, что в прошлом году РФ с 15 октября уже постоянно использовала ракеты для обстрелов Украины в большом количестве.
"Сегодня они (оккупанты, - ред.) их (ракеты, - ред.) применяют с осторожностью. Это говорит об определенной ресурсной истощенности России. Это не значит, что они не будут этого делать. Они, еще раз подчеркиваю (будут это делать, – ред.) в критически важные дни", - уверен он.
Вместе с тем он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что "в этом сезоне Россия должна понять, что это будет игра с двусторонним движением".
Собеседник пояснил, что в случае обстрелов объектов энергетики Украины, "будет симметрично страдать и российская энергетика".
"Это не значит, что мы будем это делать, но мы понимаем, что в России уже есть альтернативные российские граждане, которые четко смогут показать россиянам, что такое жить в XXI веке без тепла и отопления", - добавил Подоляк.
Массированные удары РФ по Украине
Напомним, РФ атаковала дронами гражданские объекты. В результате ударов произошло 5 пожаров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в ВСУ предупредили об угрозе нового массированного удара РФ. Оккупанты готовятся к нанесению нового ракетного удара по гражданской инфраструктуре Украины.
Эксперт ранее назвал вероятные цели и сроки атак РФ. Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исключил Андрей Закревский.
Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.
Больше новостей:
- Россия массированно атаковала Украину дронами: в Черкасской области есть попадание
- Есть прилеты и разрушения: РФ массированно била по Украине, названы цели ударов
- РФ готовит массированные удары: украинцев предупредили, чем планирует бить враг