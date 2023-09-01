РФ готовит массированные удары по Украине: эксперт назвал цели и сроки атак

Оккупанты РФ могут наносить новые удары по Украине, не исклюсил Андрей Закревский.

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Андрей Закревский предупредил о новых ракетных ударах РФ / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, nupp.edu.ua

Председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины" Андрей Закревский спрогнозировал вероятность новых массированных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украины в осенне-зимний период.

"Думаю, что она продолжит (обстрелы, ред.)", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем он не исключил, что оккупанты могут ударить по объектам газовой инфраструктуры Украины.

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"И риск, который может появиться, заключается в том, что РФ попытается создать пару-тройку электрических (блэкаутов, - ред.), затем перейдут на газовую сетку", - предупредил собеседник.

При этом он напомнил, что ранее РФ била по объектам электрической инфрастурктуры, при этом газ в домах людей был стабильно.

"И это многих выручало, потому что дома были теплая и горячая вода. Да, не было электричества и канализации, но дома было тепло, потому что батареи или газовые конфорки работали", - добавил Закревский.

Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Ранее Закревский пояснил, ждать ли украинцев затяжных блэкаутов зимой. По словам Андрея Закревского, к возможным экстренным ремонтам инфраструктуры коммунальщикам и властям Украины нужно готовиться заранее.

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

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