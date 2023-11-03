Мощный удар ВСУ под Авдеевкой: бронеколонну РФ взорвали вместе с десантом

На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

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Под Авдеевкой разгромили бронегруппу оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

На Авдеевском направлении бойцы Вооруженных сил Украины разгромили бронегруппу российских оккупантов, которая атаковала позиции украинских защитников.

Удачными действиями отличились бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Они опубликовали в Сети видеозапись, на которой сняты фрагменты разгрома вражеской бронегруппы.

Отметим, что на записи видно уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

видео дня

Украинские защитники пояснили, что оккупанты бросили беспрецедентное количество своего личного состава и техники на это направление и не оставляют попыток окружить Авдеевку.

"Но наши воины стойко держат оборону, нанося русским захватчикам значительные потери. В этом видео можете видеть, как 47 отдельная механизированная бригада вместе со смежными подразделениями ликвидируют оккупантов", - добавили украинские воины из 47-й ОМБр.

Смотрите видео - ВСУ разгромили вражескую бронегруппу:

Колонну РФ уничтожают под Авдеевкой / Скриншот

Ранее сообщалось о том, что БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя. Российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.

Ранее сообщалось, что россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ. Нередко россияне умудряются ликвидировать свих же солдат во время боев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила свой же Ми-8. Российские оккупанты продолжают нести огромнейшие потери в авиации.

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