Россиян намотало на гусеницы: БМП РФ раздавила троих оккупантов на поле боя

Российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.

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Российская БМП переехала оккупантов на поле боя / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Российские оккупанты в ходе боев уничтожают своих солдат на поле боя, спасаясь от смертельных ударов украинских защитников.

Соответствующие эпизоды все чаще попадают на камеру украинских подразделений, которые ведут наблюдение на фронте. Новое видео недавно было опубликовано в Сети.

На нем зафиксировано, как российская БМП-2 раздавила сразу нескольких оккупантов на поле боя, выполняя разворот.

видео дня

Ка уточняют военные из подразделения "Кракен", бронемашина РФ раздавила своих солдат в ходе так называемых "мясных штурмов" в районе Купянска. Судя по всему, БМП россиян привезла на участок фронта подкрепление и должна была забрать раненых, однако попала под плотный огонь украинской артиллерии.

Судя по всему, удары украинской артиллерии напугали водителя российской бронемашины, который решил немедленно ретироваться с поля боя. При этом он выполнил резкий разворот, раздавив сразу нескольких российских солдат: одного сдавая назад, а двоих – после выполнения разворота.

Обратим внимание, что одного из россиян буквально намотало на гусеницы БМП и судя по всему для него этот день стал последним в жизни. Таким образом, вместо спасения раненых, российская БМП добавила потерь армии РФ.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ. Нередко россияне умудряются ликвидировать свих же солдат во время боев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила свой же Ми-8. Российские оккупанты продолжают нести огромнейшие потери в авиации.

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