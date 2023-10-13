Премия Дарвина для оккупантов: россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ

В боях в районе Авдеевки Донецкой области российские оккупанты несут большие потери в надежде захватить новые украинские территории.
При этом нередко россияне умудряются ликвидировать свих же солдат во время боев. Об этом идет речь в публикации в Telegram OMEGA COMPANY.
Опубликовано видео с линии фронта, на котором зафиксировано, как оккупанты подбили свою БМП, которая переехала российского пехотинца, прятавшегося за бронемашиной.
На видео зафиксировано, что после попадания под обстрел ВСУ, экипаж российской БМП в панике решил дать деру, в результате чего, сдавая назад, переехал спрятавшегося за техникой солдата. Однако финальной точкой стало одновременное прямое попадание в БМП РФ со стороны своих же сил.
"БМП переехала одного орка, потом была немного поражена дружеским подразделением", - говорится в комментарии.
Видео можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пытается взять в Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.
Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.
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