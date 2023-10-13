Премия Дарвина для оккупантов: россияне подбили свою БМП, переехавшую солдата РФ

Нередко россияне умудряются ликвидировать свих же солдат во время боев.

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РФ уничтожила свою БМП под Авдеевкой / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru, скриншот

В боях в районе Авдеевки Донецкой области российские оккупанты несут большие потери в надежде захватить новые украинские территории.

При этом нередко россияне умудряются ликвидировать свих же солдат во время боев. Об этом идет речь в публикации в Telegram OMEGA COMPANY.

Опубликовано видео с линии фронта, на котором зафиксировано, как оккупанты подбили свою БМП, которая переехала российского пехотинца, прятавшегося за бронемашиной.

видео дня

На видео зафиксировано, что после попадания под обстрел ВСУ, экипаж российской БМП в панике решил дать деру, в результате чего, сдавая назад, переехал спрятавшегося за техникой солдата. Однако финальной точкой стало одновременное прямое попадание в БМП РФ со стороны своих же сил.

"БМП переехала одного орка, потом была немного поражена дружеским подразделением", - говорится в комментарии.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее в ОП рассказали о ситуации в Авдеевке. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пытается взять в Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

Ранее начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

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