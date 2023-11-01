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"Будет тяжело": Данилов предупреждает о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой

Юлия Куришко
1 ноября 2023, 22:40
Данилов рассказал, что наше государство владеет информацией о наличии и количестве ракет у оккупантов.
'Будет тяжело': Данилов предупреждает о возможных атаках РФ по инфраструктуре Украины зимой
Данилов рассказал о возможных обстрелах РФ по энергетике Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия снова будет атаковать Украину, когда наступит зима и попытается нанести ущерб нашей инфраструктуре.

Как отметил Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини", наше государство владеет информацией о наличии и количестве ракет. Да, Российская Федерация не обладает тем количеством, каким бы она хотела обладать для того, чтобы причинить нам огромный вред.

"Но они сейчас понемногу их накапливают, они их хранят для того, чтобы когда будет зимний период - именно в тот период попытаться использовать их для того, чтобы нанести вред непосредственно нашей инфраструктуре. Максимальной является подготовка с нашей стороны к этому вопросу, но, к сожалению, это война и мы не можем с вами спрогнозировать по каким именно объектам будут попадания", - подчеркнул Данилов.

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По его словам, и власти, и гражданам надо спокойно готовиться к этой зиме.

"Будет ли трудно? Да, будет трудно. Но мы понимаем все эти вызовы и по максимуму там, где можно подготовиться, государство готовится", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Причина скачка потребления - совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели.

В Минэнерго объяснили, что отключения света не планируются ни в одном из регионов Украины, но есть нюанс. Информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-агрессора России.

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война в Украине обстрелы инфраструктура Алексей Данилов
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