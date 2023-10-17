'Резкий скачок потребления': в 'Укрэнерго' рассказали о ситуации со светом

Национальная энергетическая компания "Укренерго" сообщила, что на вторник, 17 октября, потребление света в Украине выросло на 5,4%, по сравнению с 13 октября. И для этого есть несколько причин.
"В понедельник, 16 октября, максимум потребления зафиксирован днем, в 11:40. он был на 5,4% выше, чем в пятницу, 13 октября", - говорится в сообщении от "Укренерго".
Как объясняют энергетики, 16 октября среднесуточная температура была почти на 6 °C ниже, чем в предыдущий рабочий день, пятницу, 13 октября (8°C против 13,9°C).
"Причина скачка потребления - совпадение двух факторов: ощутимое похолодание в течение суток и начало рабочей недели", - добавили в компании, отметив, что сегодня импорт электроэнергии осуществляется только в течение одного часа вечером из Молдовы объемом 10 МВт/час.
Блэкаут в Украине: что известно
Напомним, что стало известно на сколько могут отключать свет. Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.
Будут ли в Украине отключать свет зимой. Украина находится на больших пиках потребления, при этом является дефицитным государством, сказал гендиректор компании YASNO. Отключение света может происходить по двум причинам.
В городах Украины могут массово отключать газ. В "Нафтогазе" сообщили, что в результате вероятных ракетных ударов РФ зимой произойдет массовое отключение от газа целых городов или областей.
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