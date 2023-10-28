'Почувствуют блэкаут': Жданов рассказал о жестких атаках по энергосистеме России

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что Украина может атаковать энергетическую инфраструктуру агрессора России в ответ на аналогичные удары, чтобы россияне увидели, что такое блэкаут.
"Конечно же, будем. Даже секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что ответы теперь будут зеркальными. Мы молчать не будем. На каждую подстанцию мы будем уничтожать подстанцию на территории РФ. Пусть тоже сидят в блэкауте, чтобы они понимали, что это такое", - заявил Жданов.
Он отметил, что Украина в отличие от РФ уже имеет большой практический опыт, ведь в прошлом году мы украинцы сполна почувствовали отключение света.
"Не тренировка, а реальный опыт, как преодолевать энергетические блэкауты в холодное время и темное время года, когда день очень короткий, а ночь очень длинная. У них этого нет. Итак, у нас здесь даже будет преимущество. Отвечать мы будем жестко, на каждый выпад в сторону нашей энергетической системы", - подчеркнул Жданов.
Напомним, что в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России. Данилов сообщил, что российский диктатор когда-нибудь умрет, но для перемен в России смерти Путина недостаточно, нужно гораздо больше.
Россия хочет ударить по Украине из космоса. Через сверхзвуковой вход в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы боеголовки будут перегреваться, части ракеты могут упасть на территории России.
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