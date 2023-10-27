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Есть ли у РФ козырь в рукаве и где ждать жестов доброй воли: прогноз генерала СБУ

Анна Ярославская
27 октября 2023, 11:58
В России, кроме безграничных денежных ресурсов, есть ещё и мобилизационные резервы, которые позволяют ей не считаться с жертвами и потерями.
Виктор Ягун, ВСУ
Виктор Ягун оценил, есть ли у армии Путина преимущества перед ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун считает, что если ВСУ смогут переломить ситуацию, то российские оккупанты могут сбежать из временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

"Это связано с тем, что у врага там очень сложная логистика и не слишком качественное обеспечение. Всё это в комплексе может привести к таким шагам со стороны россиян", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

Эксперт по вопросам национальной безопасности также оценил, остаётся ли на сегодняшний день у страны-агрессора России преимущества, которые способны переломить ход войны в её пользу.

"В России, кроме безграничных денежных ресурсов, которые, к сожалению, всё никак не заканчиваются, есть ещё и мобилизационные резервы, которые позволяют ей не считаться с жертвами и потерями. Всё остальное пока у нас в паритете. Более того, сейчас мы даже используем больше артиллерийских снарядов, чем россияне", - отметил Ягун.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки Донецкой области, но у них мало шансов захватить город. Украинским военным нужно продержаться несколько недель, потом ситуация изменится. Такой прогноз озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

Российские оккупанты потеряли гораздо больше техники под Авдеевкой, чем под Угледаром в начале этого года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики ISW считают, что большие потери армии РФ под Авдеевкой, вероятно, подорвут российские наступательные возможности в долгосрочной перспективе. При этом российское командование, вероятно, будет пытаться компенсировать потери российской техники, особенно бронетехники.

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. В частности, ВСУ удалось продвинуться на левом берегу Херсонской области. Оккупанты жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

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